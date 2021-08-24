***EGEPO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.08.2021 15:59
***EGEPO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporunu ekte bulabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960208
BIST
17:131.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,39
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:138,4129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:139,8978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:13488,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 488,90
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GESAN
|24,86
|15.437.289
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.039.830
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|740.499.140
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.163.990
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.676.851
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,19
|80.697.853
|% -6,53
|
|VBTYZ
|23,14
|66.917.508
|% -6,47
|
|KARYE
|15,25
|17.429.679
|% -5,16
|
|THYAO
|12,80
|1.169.280.840
|% 2,48
|
|GARAN
|9,51
|935.249.227
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|740.499.140
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,76
|605.146.501
|% 1,17
|
|EREGL
|18,73
|497.836.506
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,58
|361.240.695
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|219.750.652
|% 0,54
|
|GARAN
|9,51
|935.249.227
|% -0,42
|
|THYAO
|12,80
|1.169.280.840
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,76
|605.146.501
|% 1,17
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4127
|8,4147
|% -0,06
|
|Euro
|9,8933
|9,8985
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,5102
|11,5679
|% -0,17
|
|Frank
|9,1871
|9,2424
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2370
|2,2483
|% -0,14
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,77
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|-9,00
|
|Tam
|3.228
|3.310
|-6,77
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|-3,27
|
|Çeyrek
|783
|800
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,90
|69,90
|1,53
|
Seans Raporu
17:11
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