***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.03.2023 11:52
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Açıklamalar
Şirketimize ait Esas Sözleşme ekte olup,
Kamuoyuna Duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/09/2021 24/09/2021 10416
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122172
BIST
15:325.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 44,36
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3218,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9645
En Düşük
18,9062
15:3220,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1097
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:321.107,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.107,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:32
|YGYO
|1,76
|50.232.656
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|82.496.986
|% 10,00
|
|KONYA
|3.392,80
|194.782.056
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|611.240.140
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|26.055.275
|% -9,94
|
|GRSEL
|15,21
|15.413.702
|% -5,53
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|DOAS
|135,00
|544.298.258
|% -5,06
|
|ISCTR
|14,64
|6.132.095.491
|% 2,59
|
|EREGL
|43,36
|5.583.735.104
|% 0,79
|
|AKBNK
|20,12
|4.886.773.627
|% 0,95
|
|OYAKC
|45,44
|3.957.889.442
|% 6,62
|
|YKBNK
|11,72
|3.918.392.367
|% 1,12
|
|ISCTR
|14,64
|6.132.095.491
|% 2,59
|
|YKBNK
|11,72
|3.918.392.367
|% 1,12
|
|AKBNK
|20,12
|4.886.773.627
|% 0,95
|
|SKBNK
|2,70
|522.363.653
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,29
|1.504.830.525
|% 2,22
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9396
|18,9645
|% 0,13
|
|Euro
|20,0881
|20,0936
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,4480
|22,5606
|% 0,32
|
|Frank
|20,1156
|20,2368
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0360
|5,0612
|% 0,11
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|3,60
|
|Cumhuriyet
|7.488
|7.601
|-3,00
|
|Tam
|7.530
|7.577
|-9,00
|
|Yarım
|3.679
|3.707
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,28
|
Seans Raporu
15:32
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15:47BOBET
Yüzde 5.74 oranında artışla 17.88 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 907, 602 adet işlem
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15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 64 artarak (% 0.69 ) 6, 059
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Endeks 5, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 69, 088.00 milyon TL de
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15:44BOBET
Yüzde 5.80 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 899, 680 adet işlem
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15:43KRGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 817, 444 adet işlem