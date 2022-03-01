***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2022Açıklamalar2021 Yılı Faaliyet raporu ekte yayınlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005949BIST