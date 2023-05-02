***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
02.05.2023 08:27
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.05.2023
Açıklamalar
2023 - 1 Dönem Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144051
BIST
10:194.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,05
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1919,4689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0295
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1921,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0774
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:191.240,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.240,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:17
|GRTRK
|25,74
|2.402.906
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.355.762
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|13.688.895
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|483.486.642
|% 9,96
|
|GOODY
|15,30
|59.344.689
|% 9,44
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|KRTEK
|16,94
|5.010.974
|% -8,73
|
|EGSER
|25,74
|23.931.263
|% -8,33
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|483.486.642
|% 9,96
|
|THYAO
|128,10
|383.775.505
|% 0,23
|
|EREGL
|32,92
|292.699.409
|% -0,66
|
|KOZAL
|18,77
|191.928.651
|% -0,58
|
|SISE
|37,32
|175.835.930
|% 1,25
|
|EKGYO
|5,97
|116.219.017
|% -0,67
|
|KOZAL
|18,77
|191.928.651
|% -0,58
|
|GSRAY
|8,46
|75.360.231
|% -6,00
|
|EREGL
|32,92
|292.699.409
|% -0,66
|
|YKBNK
|9,42
|83.454.071
|% -0,53
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4649
|19,4704
|% 0,16
|
|Euro
|21,4177
|21,4498
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,14
|
|Frank
|21,6382
|21,7686
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1769
|5,2029
|% 0,11
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,19
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.140
|9.332
|-21,00
|
|Yarım
|4.434
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.278
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|0,27
|