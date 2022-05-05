***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.000.000 4.022 -234.736 1.122.755 12.690.810 32.933.407 125.516.258 125.516.258Transferler21.000.000 1.257.850 10.675.557 -32.933.407 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31.637.097 13.675.047 45.312.144 45.312.144Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 4.022 31.637.097 -234.736 2.380.605 23.366.367 13.675.047 170.828.402 170.828.402Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -13.131 2.380.605 23.366.367 17.440.038 293.312.547 293.312.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)879.600 10.814.011 11.693.611 11.693.611Dönem Sonu Bakiyeler125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 866.469 2.380.605 40.806.395 10.814.011 305.006.148 305.006.148Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.220.778 -11.539.331Dönem Karı (Zararı)10.814.011 13.675.047Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.814.011 13.675.047Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.163.336 2.497.275Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 5.141.635 2.689.670Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.275.000Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.275.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-341.945 1.123.239Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 -341.945 1.123.239Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-843.547 679.068Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -843.547Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 679.068Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 -1.219.844 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -1.572.963 2.280.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.243.431 -27.711.653Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.406.258 433.301İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.406.258 433.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.408.942 -296.908İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.408.942 -296.908Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.726.939 486.766Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.416.572 -20.192.910İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.416.572 -20.192.910Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.973.799 139.213Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-3.190.646 -9.755.089Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-3.190.646 -9.755.089Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-3.550.835 1.473.974Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.220.778 -11.539.331YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.209.711 -37.029.241İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5 0 5.572.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.033.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12,13,14 0 2.033.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12,13,14 -11.209.711 -44.634.241FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.234.030 -4.051.483Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.851.570 -3.157.367Kredilerden Nakit Girişleri6 -1.851.570 -3.157.367Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -226.007 -215.048Ödenen Faiz25 -297.422 -1.525.681Alınan Faiz25 1.140.969 846.613YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.777.037 -52.620.055Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.486.955 55.423.306NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.709.918 2.803.251DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 60.953.803 24.475.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.243.885 27.279.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 56.243.963 60.953.802Ticari Alacaklar23.161.654 19.755.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 5.192İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 23.156.462 19.755.393Diğer Alacaklar3.580.804 186.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.580.804 186.283Stoklar9 8.384.127 6.657.189Peşin Ödenmiş Giderler5.024.313 2.402.077İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.024.313 2.402.077Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 56.179 3.305.079Diğer Dönen Varlıklar3.885.497 4.483.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 3.885.497 4.483.795ARA TOPLAM100.336.537 97.743.618TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.336.537 97.743.618DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar222.566 208.146İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 222.566 208.146Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 8.500.000 8.500.000Maddi Duran Varlıklar12 237.193.779 230.649.687Kullanım Hakkı Varlıkları14 28.835.819 29.356.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 10.930.444 10.886.007Peşin Ödenmiş Giderler10 8.598.267 13.718.134TOPLAM DURAN VARLIKLAR294.280.875 293.318.248TOPLAM VARLIKLAR394.617.412 391.061.866KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar253.867 201.184İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar253.867 201.184Banka Kredileri6 253.867 201.184Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.264.758 13.675.582İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.264.758 13.675.582Banka Kredileri6 11.334.172 12.763.374Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 930.586 912.208Ticari Borçlar25.328.505 32.747.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 25.328.505 32.747.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 6.080.726 1.986.528Diğer Borçlar2.259 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3 2.259 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)287.034 173.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 287.034 173.114Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 963.433 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.238.735 1.924.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.739.714 1.425.333Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 499.021 499.021Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler310.444 329.646İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 310.444 329.646ARA TOPLAM47.729.761 51.037.747TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.729.761 51.037.747UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34.219.199 36.158.481İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.219.199 36.158.481Banka Kredileri6 805.295 2.500.191Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 33.413.904 33.658.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.911.343 3.567.669Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 4.750.961 6.985.422TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.881.503 46.711.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.611.264 97.749.319ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar305.006.148 293.312.547Ödenmiş Sermaye20 125.000.000 125.000.000Sermaye Düzeltme Farkları4.022 4.022Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 93.497.549 93.497.549Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.503.566 31.623.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.503.566 31.623.966Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12,20 31.637.097 31.637.097Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 866.469 -13.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.380.605 2.380.605Yasal Yedekler20 2.380.605 2.380.605Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 40.806.395 23.366.367Net Dönem Karı veya Zararı10.814.011 17.440.038TOPLAM ÖZKAYNAKLAR305.006.148 293.312.547TOPLAM KAYNAKLAR394.617.412 391.061.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 57.663.838 38.438.252Satışların Maliyeti21 -41.462.685 -24.840.669TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.201.153 13.597.583BRÜT KAR (ZARAR)16.201.153 13.597.583Genel Yönetim Giderleri22 -4.606.489 -2.149.353Pazarlama Giderleri22 -137.666 -48.077Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.547.447 1.154.151Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.660.927 -182.268ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.343.518 12.372.036Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 4.275.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.343.518 16.647.036Finansman Gelirleri25 3.606.392 846.613Finansman Giderleri25 -2.708.862 -1.538.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.241.048 15.955.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.572.963 -2.280.298Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -881.399 -1.327.880Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 2.454.362 -952.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.814.011 13.675.047DÖNEM KARI (ZARARI)10.814.011 13.675.047Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.814.011 13.675.047Ana Ortaklık Payları0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.099.500 39.546.371Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17,20 0 39.546.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17,20 1.099.500 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-219.900 -7.909.274Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-219.900 -7.909.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -219.900 -7.909.274DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)879.600 31.637.097TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.693.611 45.312.144Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.693.611 45.312.144Ana Ortaklık Payları0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026796BIST