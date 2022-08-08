***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.000.000 4.022 -234.736 1.122.755 12.690.810 32.933.407 125.516.258 125.516.258Transferler21.000.000 1.257.850 10.675.557 -32.933.407 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.637.097 13.972.757 45.609.854 45.609.854Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 4.022 31.637.097 -234.736 2.380.605 23.366.367 13.972.757 171.126.112 171.126.112Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -13.131 2.380.605 23.366.367 17.440.038 293.312.547 293.312.547Transferler-17.440.038 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)850.681 13.302.101 14.152.782 14.152.782Dönem Sonu Bakiyeler125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 837.549 2.380.605 40.806.395 13.302.101 307.465.318 307.465.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.292.482 40.833.349Dönem Karı (Zararı)13.302.101 13.972.757Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.302.101 13.972.757Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.664.611 6.300.635Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 10.708.948 5.680.158Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.275.000Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.275.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler41.299 962.218Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 41.299 962.218Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.007.573 1.371.815Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.007.573 1.371.815Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 -4.840.337Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -2.237.726 2.628.444Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -67.000Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-67.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.703.561 14.881.588Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.829.937 -1.540.749İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.829.937 -1.540.749Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.049.543 2.737İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.049.543 2.737Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 46.732 -849.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.748.446 14.693.780İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,8 -7.748.446 14.693.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.877.633 2.575.301Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.263.151 35.154.980Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.658.759 -2.568.323Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.370.572 8.246.692YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.548.263 -41.360.724Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 5.572.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-18.410.574 2.100.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12,13,14 -18.410.574 2.100.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -49.032.724Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12,13,14 -49.032.724Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -20.137.689FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.081 -7.671.026Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 -1.539.059 -5.861.829Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -507.595 -437.382Ödenen Faiz25 -525.316 -2.981.597Alınan Faiz25 2.532.889 1.609.782YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.294.862 -8.198.401NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.294.862 -8.198.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 69.953.803 24.475.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 49.658.941 16.277.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 40.658.925 60.953.802Finansal Yatırımlar5 20.137.689 0Vadeli Mevduatlar5 20.137.689 0Ticari Alacaklar7 21.585.333 19.755.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.570.989 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 20.014.344 19.755.393Diğer Alacaklar8 3.221.405 186.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.221.405 186.283Stoklar9 6.610.456 6.657.189Peşin Ödenmiş Giderler10 5.240.887 2.402.077İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.240.887 2.402.077Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 941.024 3.305.079Diğer Dönen Varlıklar1.779.105 4.483.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.779.105 4.483.795ARA TOPLAM100.174.824 97.743.618TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.174.824 97.743.618DURAN VARLIKLARTicari AlacaklarDiğer Alacaklar8 222.566 208.146İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 222.566 208.146Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 8.500.000 8.500.000Maddi Duran Varlıklar12 239.681.439 230.649.687Kullanım Hakkı Varlıkları14 39.626.227 29.356.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 10.900.141 10.886.007Peşin Ödenmiş Giderler5.796.515 13.718.134İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.796.515 13.718.134TOPLAM DURAN VARLIKLAR304.726.888 293.318.248TOPLAM VARLIKLAR404.901.712 391.061.866KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 139.512 201.184İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 139.512 201.184Banka Kredileri6 139.512 201.184Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 10.214.454 13.675.582İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.214.454 13.675.582Banka Kredileri6 8.945.840 12.763.374Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.268.614 912.208Ticari Borçlar7 24.998.890 32.747.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 28.383 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 24.970.507 32.747.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 6.013.479 1.986.528Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)655.994 173.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 655.994 173.114Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 514.117 0Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.581.640 1.924.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.082.619 1.425.333Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 499.021 499.021Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler429.840 329.646İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 429.840 329.646ARA TOPLAM45.547.926 51.037.747TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.547.926 51.037.747UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44.408.504 36.158.481İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44.408.504 36.158.481Banka Kredileri6 0 2.500.191Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 44.408.504 33.658.290Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.951.682 3.567.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.951.682 3.567.669Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 4.528.282 6.985.422TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.888.468 46.711.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER97.436.394 97.749.319ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar307.465.318 293.312.547Ödenmiş Sermaye20 125.000.000 125.000.000Sermaye Düzeltme Farkları4.022 4.022Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 93.497.549 93.497.549Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.474.646 31.623.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.474.646 31.623.966Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12,20 31.637.097 31.637.097Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 837.549 -13.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.380.605 2.380.605Yasal Yedekler20 2.380.605 2.380.605Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 40.806.395 23.366.367Net Dönem Karı veya Zararı13.302.101 17.440.038TOPLAM ÖZKAYNAKLAR307.465.318 293.312.547TOPLAM KAYNAKLAR404.901.712 391.061.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 114.011.513 76.106.148 56.347.675 37.667.896Satışların Maliyeti21 -90.548.862 -53.952.339 -49.086.177 -29.111.670TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.462.651 22.153.809 7.261.498 8.556.226BRÜT KAR (ZARAR)23.462.651 22.153.809 7.261.498 8.556.226Genel Yönetim Giderleri2 -9.828.885 -5.226.250 -5.222.396 -3.076.897Pazarlama Giderleri2 -206.288 -1.173.473 -68.622 -1.125.396Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 4.002.256 1.294.361 2.454.809 140.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler2 -10.518.519 -3.378.844 -5.857.592 -3.196.576ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.911.215 13.669.603 -1.432.303 1.297.567Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 0 4.342.000 0 67.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.911.215 18.011.603 -1.432.303 1.364.567Finansman Gelirleri25 8.006.280 1.609.782 4.399.888 763.169Finansman Giderleri25 -3.853.120 -3.020.184 -1.144.258 -1.481.880SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.064.375 16.601.201 1.823.327 645.856Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.237.726 -2.628.444 664.763 -348.146Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -432.084 -1.681.991 449.315 -354.111Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 2.669.810 -946.453 215.448 5.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.302.101 13.972.757 2.488.090 297.710DÖNEM KARI (ZARARI)13.302.101 13.972.757 2.488.090 297.710Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.302.101 13.972.757 2.488.090 297.710Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar850.681 31.637.097 -28.919 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17,20 0 39.546.371 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17,20 1.063.351 0 -36.149 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-212.670 -7.909.274 7.230 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -212.670 -7.909.274 7.230 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)850.681 31.637.097 -28.919 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.152.782 45.609.854 2.459.171 297.710Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları14.152.782 45.609.854 2.459.171 297.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053052BIST