***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:12
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
79.000.000 4.022 -234.736 1.122.755 12.690.810 32.933.407 125.516.258 125.516.258
Transferler
21.000.000 1.257.850 10.675.557 -32.933.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.637.097 13.972.757 45.609.854 45.609.854
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 4.022 31.637.097 -234.736 2.380.605 23.366.367 13.972.757 171.126.112 171.126.112
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -13.131 2.380.605 23.366.367 17.440.038 293.312.547 293.312.547
Transferler
-17.440.038 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
850.681 13.302.101 14.152.782 14.152.782
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 837.549 2.380.605 40.806.395 13.302.101 307.465.318 307.465.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.292.482 40.833.349
Dönem Karı (Zararı)
13.302.101 13.972.757
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.302.101 13.972.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.664.611 6.300.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 10.708.948 5.680.158
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.275.000
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.275.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.299 962.218
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 41.299 962.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.007.573 1.371.815
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.007.573 1.371.815
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 -4.840.337
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -2.237.726 2.628.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -67.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-67.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.703.561 14.881.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.829.937 -1.540.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.829.937 -1.540.749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.049.543 2.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.049.543 2.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 46.732 -849.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.748.446 14.693.780
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,8 -7.748.446 14.693.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.877.633 2.575.301
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.263.151 35.154.980
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.658.759 -2.568.323
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.370.572 8.246.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.548.263 -41.360.724
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 5.572.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-18.410.574 2.100.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13,14 -18.410.574 2.100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -49.032.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13,14 -49.032.724
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -20.137.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.081 -7.671.026
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -1.539.059 -5.861.829
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -507.595 -437.382
Ödenen Faiz
25 -525.316 -2.981.597
Alınan Faiz
25 2.532.889 1.609.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.294.862 -8.198.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.294.862 -8.198.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.953.803 24.475.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.658.941 16.277.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.658.925 60.953.802
Finansal Yatırımlar
5 20.137.689 0
Vadeli Mevduatlar
5 20.137.689 0
Ticari Alacaklar
7 21.585.333 19.755.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.570.989 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 20.014.344 19.755.393
Diğer Alacaklar
8 3.221.405 186.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.221.405 186.283
Stoklar
9 6.610.456 6.657.189
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.240.887 2.402.077
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.240.887 2.402.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 941.024 3.305.079
Diğer Dönen Varlıklar
1.779.105 4.483.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.779.105 4.483.795
ARA TOPLAM
100.174.824 97.743.618
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.174.824 97.743.618
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 222.566 208.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 222.566 208.146
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.500.000 8.500.000
Maddi Duran Varlıklar
12 239.681.439 230.649.687
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 39.626.227 29.356.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.900.141 10.886.007
Peşin Ödenmiş Giderler
5.796.515 13.718.134
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.796.515 13.718.134
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
304.726.888 293.318.248
TOPLAM VARLIKLAR
404.901.712 391.061.866
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 139.512 201.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 139.512 201.184
Banka Kredileri
6 139.512 201.184
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 10.214.454 13.675.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.214.454 13.675.582
Banka Kredileri
6 8.945.840 12.763.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.268.614 912.208
Ticari Borçlar
7 24.998.890 32.747.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 28.383 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 24.970.507 32.747.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.013.479 1.986.528
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
655.994 173.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 655.994 173.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 514.117 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.581.640 1.924.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.082.619 1.425.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 499.021 499.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
429.840 329.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 429.840 329.646
ARA TOPLAM
45.547.926 51.037.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.547.926 51.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.408.504 36.158.481
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.408.504 36.158.481
Banka Kredileri
6 0 2.500.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 44.408.504 33.658.290
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.951.682 3.567.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.951.682 3.567.669
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.528.282 6.985.422
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.888.468 46.711.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.436.394 97.749.319
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
307.465.318 293.312.547
Ödenmiş Sermaye
20 125.000.000 125.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.022 4.022
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 93.497.549 93.497.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.474.646 31.623.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.474.646 31.623.966
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 31.637.097 31.637.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 837.549 -13.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.380.605 2.380.605
Yasal Yedekler
20 2.380.605 2.380.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 40.806.395 23.366.367
Net Dönem Karı veya Zararı
13.302.101 17.440.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
307.465.318 293.312.547
TOPLAM KAYNAKLAR
404.901.712 391.061.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 114.011.513 76.106.148 56.347.675 37.667.896
Satışların Maliyeti
21 -90.548.862 -53.952.339 -49.086.177 -29.111.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.462.651 22.153.809 7.261.498 8.556.226
BRÜT KAR (ZARAR)
23.462.651 22.153.809 7.261.498 8.556.226
Genel Yönetim Giderleri
2 -9.828.885 -5.226.250 -5.222.396 -3.076.897
Pazarlama Giderleri
2 -206.288 -1.173.473 -68.622 -1.125.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.002.256 1.294.361 2.454.809 140.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
2 -10.518.519 -3.378.844 -5.857.592 -3.196.576
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.911.215 13.669.603 -1.432.303 1.297.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 4.342.000 0 67.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.911.215 18.011.603 -1.432.303 1.364.567
Finansman Gelirleri
25 8.006.280 1.609.782 4.399.888 763.169
Finansman Giderleri
25 -3.853.120 -3.020.184 -1.144.258 -1.481.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.064.375 16.601.201 1.823.327 645.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.237.726 -2.628.444 664.763 -348.146
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -432.084 -1.681.991 449.315 -354.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.669.810 -946.453 215.448 5.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.302.101 13.972.757 2.488.090 297.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.302.101 13.972.757 2.488.090 297.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.302.101 13.972.757 2.488.090 297.710
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
850.681 31.637.097 -28.919 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17,20 0 39.546.371 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,20 1.063.351 0 -36.149 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-212.670 -7.909.274 7.230 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -212.670 -7.909.274 7.230 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
850.681 31.637.097 -28.919 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.152.782 45.609.854 2.459.171 297.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.152.782 45.609.854 2.459.171 297.710
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053052
BIST