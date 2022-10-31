***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.000.000 4.022 -234.736 1.122.755 12.690.810 32.933.407 125.516.254 125.516.254Transferler21.000.000 93.324.366 212.623 638.204 11.295.203 -32.933.407 93.536.989 93.536.989Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.000.000 31.637.097 22.629.488 79.266.585 79.266.585Dönem Sonu Bakiyeler125.000.000 4.022 93.324.366 31.637.097 -22.113 1.760.959 23.986.013 22.629.488 298.319.827 298.319.827Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -13.131 2.380.605 23.366.367 17.440.038 293.312.547 293.312.547Transferler17.440.038 -17.440.038Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.879 12.382.812 12.429.691 12.429.691Dönem Sonu Bakiyeler125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 33.748 2.380.605 40.806.395 12.382.812 305.742.228 305.742.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.117.350 45.085.280Dönem Karı (Zararı)12.382.812 22.016.281Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.817.815 7.827.316Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 16.614.924 8.307.098Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.342.000Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.275.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-67.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.013.853 1.447.244Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 3.013.853 1.447.244Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.272.901 1.680.091Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 -4.272.901 1.680.091Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 -5.240.621Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -2.297.440 734.883İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.224.481 12.531.302Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.851.068 3.067.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.067.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.851.068Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 164.322İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)164.322Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.859.096 52.783Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler960.338 10.223.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,8 960.338 10.223.462Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.584.251 -976.707Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.030.272İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.030.272Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.425.108 42.374.899Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.378.921 4.818.861Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.686.679 -2.108.480YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.431.855 -73.403.303Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 5.572.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-22.052.073 -81.075.303Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12,13,14 -22.052.073 -81.075.303Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12,13,14 2.100.000Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -21.379.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.975.116 107.375.480Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri118.324.366Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri118.324.366Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.513.410 -8.831.414Kredilerden Nakit Girişleri6 10.513.410 -8.831.414Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -811.195 -437.382Ödenen Faiz25 -583.576 -3.477.808Alınan Faiz25 4.856.477 1.797.718YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.339.389 79.057.457NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.339.389 79.057.457DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 60.953.803 24.475.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 57.614.414 103.533.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 57.614.399 60.953.802Finansal Yatırımlar21.379.782 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar5 21.379.782 0Ticari Alacaklar7 21.606.464 19.755.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.853.860 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 18.752.604 19.755.393Diğer Alacaklar8 3.203.265 186.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.203.265 186.283Stoklar9 8.516.284 6.657.189Peşin Ödenmiş Giderler10 5.033.223 2.402.077İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.033.223 2.402.077Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.019.913 3.305.079Diğer Dönen Varlıklar18 549.190 4.483.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 549.190 4.483.795ARA TOPLAM118.922.520 97.743.618TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.922.520 97.743.618DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 221.435 208.146İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 221.435 208.146Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 8.500.000 8.500.000Maddi Duran Varlıklar12 238.150.325 230.649.687Kullanım Hakkı Varlıkları14 38.802.422 29.356.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 10.990.582 10.886.007Peşin Ödenmiş Giderler10 12.377.922 13.718.134İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 12.377.922 13.718.134TOPLAM DURAN VARLIKLAR309.042.686 293.318.248TOPLAM VARLIKLAR427.965.206 391.061.866KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar154.958 201.184İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar154.958 201.184Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 154.958 201.184Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.203.696 13.675.582İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 8.203.696 13.675.582Banka Kredileri6 6.891.884 12.763.374Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.311.812 912.208Ticari Borçlar7 33.754.644 32.747.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 52.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 33.701.840 32.747.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 7.523.899 1.986.528Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.102.311 173.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.102.311 173.114Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 884.974Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.534.222 1.924.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.037.452 1.425.333Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.496.770 499.021Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 443.458 329.646İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 443.458 329.646ARA TOPLAM56.602.162 51.037.747TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.602.162 51.037.747UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar57.752.400 36.158.481İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar57.752.400 36.158.481Banka Kredileri6 13.690.695 2.500.191Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 44.061.705 33.658.290Uzun Vadeli Karşılıklar17 3.971.654 3.567.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 3.971.654 3.567.669Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 3.896.762 6.985.422TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.620.816 46.711.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER122.222.978 97.749.319ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar305.742.228 293.312.547Ödenmiş Sermaye20 125.000.000 125.000.000Sermaye Düzeltme Farkları4.022 4.022Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 93.497.549 93.497.549Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.670.845 31.623.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.670.845 31.623.966Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12,20 31.637.097 31.637.097Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 33.748 -13.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.380.605 2.380.605Yasal Yedekler20 2.380.605 2.380.605Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları40.806.395 23.366.367Net Dönem Karı veya Zararı12.382.812 17.440.038TOPLAM ÖZKAYNAKLAR305.742.228 293.312.547TOPLAM KAYNAKLAR427.965.206 391.061.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 180.496.566 120.591.622 66.485.053 44.485.474Satışların Maliyeti21 -145.717.641 -88.611.245 -55.168.779 -34.658.906TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.778.925 31.980.377 11.316.274 9.826.568BRÜT KAR (ZARAR)34.778.925 31.980.377 11.316.274 9.826.568Genel Yönetim Giderleri22 -16.319.577 -9.041.474 -6.490.692 -3.815.224Pazarlama Giderleri22 -551.849 -1.290.087 -345.561 -116.614Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 4.883.346 1.942.514 881.090 648.153Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -17.670.432 -3.241.742 -7.151.913 137.102ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.120.413 20.349.588 -1.790.802 6.679.985Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 4.342.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.120.413 24.691.588 -1.790.802 6.679.985Finansman Gelirleri25 10.746.293 1.797.718 2.740.013 187.936Finansman Giderleri25 -5.781.334 -3.738.142 -1.928.214 -717.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.085.372 22.751.164 -979.003 6.149.963Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.297.440 -121.676 59.714 2.506.768Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -802.940 -3.092.549 -370.856 -1.410.558Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 3.100.380 2.970.873 430.570 3.917.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.382.812 22.629.488 -919.289 8.656.731DÖNEM KARI (ZARARI)12.382.812 22.629.488 -919.289 8.656.731Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.382.812 22.629.488 -919.289 8.656.731Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar58.599 39.546.371 -1.004.752 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12,20 39.546.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17,20 58.599 0 -1.004.752 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.720 -6.742.142 200.950 1.167.132Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.720 -6.742.142 200.950 1.167.132Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -11.720 -6.742.142 200.950 1.167.132DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.879 32.804.229 -803.802 1.167.132TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.429.691 55.433.717 -1.723.091 9.823.863Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.429.691 55.433.717 -1.723.091 9.823.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075374BIST