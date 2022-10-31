***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:12
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
79.000.000 4.022 -234.736 1.122.755 12.690.810 32.933.407 125.516.254 125.516.254
Transferler
21.000.000 93.324.366 212.623 638.204 11.295.203 -32.933.407 93.536.989 93.536.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.000.000 31.637.097 22.629.488 79.266.585 79.266.585
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.324.366 31.637.097 -22.113 1.760.959 23.986.013 22.629.488 298.319.827 298.319.827
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -13.131 2.380.605 23.366.367 17.440.038 293.312.547 293.312.547
Transferler
17.440.038 -17.440.038
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.879 12.382.812 12.429.691 12.429.691
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 33.748 2.380.605 40.806.395 12.382.812 305.742.228 305.742.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.117.350 45.085.280
Dönem Karı (Zararı)
12.382.812 22.016.281
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.817.815 7.827.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 16.614.924 8.307.098
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.342.000
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.275.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-67.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.013.853 1.447.244
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 3.013.853 1.447.244
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.272.901 1.680.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.272.901 1.680.091
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 -5.240.621
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -2.297.440 734.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.224.481 12.531.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.851.068 3.067.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.067.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.851.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 164.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
164.322
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.859.096 52.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
960.338 10.223.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,8 960.338 10.223.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.584.251 -976.707
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.030.272
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.030.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.425.108 42.374.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.378.921 4.818.861
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.686.679 -2.108.480
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.431.855 -73.403.303
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 5.572.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.052.073 -81.075.303
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13,14 -22.052.073 -81.075.303
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13,14 2.100.000
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -21.379.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.975.116 107.375.480
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.324.366
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.324.366
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.513.410 -8.831.414
Kredilerden Nakit Girişleri
6 10.513.410 -8.831.414
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -811.195 -437.382
Ödenen Faiz
25 -583.576 -3.477.808
Alınan Faiz
25 4.856.477 1.797.718
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.339.389 79.057.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.339.389 79.057.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 60.953.803 24.475.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.614.414 103.533.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.614.399 60.953.802
Finansal Yatırımlar
21.379.782 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 21.379.782 0
Ticari Alacaklar
7 21.606.464 19.755.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.853.860 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 18.752.604 19.755.393
Diğer Alacaklar
8 3.203.265 186.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.203.265 186.283
Stoklar
9 8.516.284 6.657.189
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.033.223 2.402.077
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.033.223 2.402.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.019.913 3.305.079
Diğer Dönen Varlıklar
18 549.190 4.483.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 549.190 4.483.795
ARA TOPLAM
118.922.520 97.743.618
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.922.520 97.743.618
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 221.435 208.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 221.435 208.146
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.500.000 8.500.000
Maddi Duran Varlıklar
12 238.150.325 230.649.687
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 38.802.422 29.356.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.990.582 10.886.007
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.377.922 13.718.134
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.377.922 13.718.134
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
309.042.686 293.318.248
TOPLAM VARLIKLAR
427.965.206 391.061.866
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
154.958 201.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
154.958 201.184
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 154.958 201.184
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.203.696 13.675.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 8.203.696 13.675.582
Banka Kredileri
6 6.891.884 12.763.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.311.812 912.208
Ticari Borçlar
7 33.754.644 32.747.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 52.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 33.701.840 32.747.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.523.899 1.986.528
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.102.311 173.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.102.311 173.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 884.974
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.534.222 1.924.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.037.452 1.425.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.496.770 499.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 443.458 329.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 443.458 329.646
ARA TOPLAM
56.602.162 51.037.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.602.162 51.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.752.400 36.158.481
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.752.400 36.158.481
Banka Kredileri
6 13.690.695 2.500.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 44.061.705 33.658.290
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.971.654 3.567.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.971.654 3.567.669
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.896.762 6.985.422
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.620.816 46.711.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.222.978 97.749.319
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
305.742.228 293.312.547
Ödenmiş Sermaye
20 125.000.000 125.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.022 4.022
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 93.497.549 93.497.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.670.845 31.623.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.670.845 31.623.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 31.637.097 31.637.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 33.748 -13.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.380.605 2.380.605
Yasal Yedekler
20 2.380.605 2.380.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.806.395 23.366.367
Net Dönem Karı veya Zararı
12.382.812 17.440.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
305.742.228 293.312.547
TOPLAM KAYNAKLAR
427.965.206 391.061.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 180.496.566 120.591.622 66.485.053 44.485.474
Satışların Maliyeti
21 -145.717.641 -88.611.245 -55.168.779 -34.658.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.778.925 31.980.377 11.316.274 9.826.568
BRÜT KAR (ZARAR)
34.778.925 31.980.377 11.316.274 9.826.568
Genel Yönetim Giderleri
22 -16.319.577 -9.041.474 -6.490.692 -3.815.224
Pazarlama Giderleri
22 -551.849 -1.290.087 -345.561 -116.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.883.346 1.942.514 881.090 648.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -17.670.432 -3.241.742 -7.151.913 137.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.120.413 20.349.588 -1.790.802 6.679.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.342.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.120.413 24.691.588 -1.790.802 6.679.985
Finansman Gelirleri
25 10.746.293 1.797.718 2.740.013 187.936
Finansman Giderleri
25 -5.781.334 -3.738.142 -1.928.214 -717.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.085.372 22.751.164 -979.003 6.149.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.297.440 -121.676 59.714 2.506.768
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -802.940 -3.092.549 -370.856 -1.410.558
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 3.100.380 2.970.873 430.570 3.917.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.382.812 22.629.488 -919.289 8.656.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.382.812 22.629.488 -919.289 8.656.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.382.812 22.629.488 -919.289 8.656.731
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
58.599 39.546.371 -1.004.752 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 39.546.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,20 58.599 0 -1.004.752 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.720 -6.742.142 200.950 1.167.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.720 -6.742.142 200.950 1.167.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -11.720 -6.742.142 200.950 1.167.132
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.879 32.804.229 -803.802 1.167.132
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.429.691 55.433.717 -1.723.091 9.823.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.429.691 55.433.717 -1.723.091 9.823.863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075374
BIST