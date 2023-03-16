***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul İşlemlerine İlişkin bildiriminiz de gündemde yer aldığı halde Gündemde Yer Alan Hak Kullanımı Süreçleri arasında Kar Payı dağıtımının sehven seçilmediğinden tekrar gönderim yapılmıştır.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.03.2023Genel Kurul Tarihi 07.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücret Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,11 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim kurulu tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 07.04.2023 - 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul İç Yönerge.pdf - İç YönergeEK: 3 Denetim Komitesi Kararı - 2023-1.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 4 Nasmed _Esas Sozlesme_.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 2022.9. Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar2022 Yılı Olağan Genel Kurulu 07/04/2023 tarih saat 14:00'da Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İzmir adresimizde yapılacak olup, Tüm paydaşlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125537BIST