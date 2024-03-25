***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 2023 Yılı olağan genel kurulumuzda gündem maddelerinde bulunan 2023 kar payının dağıtımına ilişkin gündem maddesinin bildirim düzeltme işleminden kaynaklanmıştır.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 22.03.2024Genel Kurul Tarihi 17.04.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücret Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,10 - 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim kurulu tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022.8. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Revize.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul İç Yönerge_c.pdf - İç YönergeEK: 3 2023.9. Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 24.09.2021 _Esas Sozlesme Tadil. TTSG.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 2023.1. Bağımsız Denetim Raporu - Denetim Komitesi Kararı - 2024-1 (002).pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 6 2024-02 YK Kararı_2023 Yılı Olağan Genel Kurul .pdf - İlan MetniEk AçıklamalarDeğerli Paydaşlarımız,2023 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 17.04.2024 Çarşamba günü saat 14:00'da İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresimizde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261830BIST