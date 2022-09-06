***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
06.09.2022 09:39
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz fiyatının Belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060338
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
0
En Düşük
0
18:0518,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2282
En Düşük
18,1962
18:0518,1727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0794
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1764
En Düşük
18,0825
18:051.006,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.006,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,18
|14.513.652
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,16
|12.956.198
|% 0,00
|
|KNFRT
|10,90
|61.102.235
|% 0,00
|
|KRDMA
|9,99
|115.602.908
|% 0,00
|
|KRDMB
|9,99
|50.952.539
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,18
|14.513.652
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,16
|12.956.198
|% 0,00
|
|KNFRT
|10,90
|61.102.235
|% 0,00
|
|KRDMA
|9,99
|115.602.908
|% 0,00
|
|KRDMB
|9,99
|50.952.539
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 0,00
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 0,00
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 0,00
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 0,00
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2195
|18,2282
|% 0,07
|
|Euro
|18,1595
|18,1727
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0186
|21,1240
|% 0,44
|
|Frank
|18,5292
|18,6408
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8334
|4,8577
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|7,88
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,48
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.781
|6.840
|28,00
|
|Yarım
|3.304
|3.345
|14,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|-0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
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17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de