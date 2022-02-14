***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2022 19:21
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
SPK
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021-04 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 (2021.4 Dönem) dönemi için Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve ekinde Gelirler İdaresi Başkanlığı'na sunulan "31.12.2021 dönemi Gelir Tablosu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001663
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -49,11
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0117
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6086
En Düşük
13,5789
18:0515,3931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0309
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4018
En Düşük
15,3518
18:05818,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,52
|Açılış
|: 818,52
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
819,84
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|9.019.260
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.811.592
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.611.829
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.166.034
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|7.590.787
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|22.137.355
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|38.088.547
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% -9,48
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% -2,59
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5787
|13,5805
|% -0,09
|
|Euro
|15,3631
|15,3931
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,3342
|18,4261
|% 0,50
|
|Frank
|14,6259
|14,7140
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-0,98
|
|Altın Gr.
|818
|819
|10,36
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,45
|0,01
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM
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17:58
POLTK, ISKUR, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında