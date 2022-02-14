***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/02/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteSPKMali Tablonun Verilme Nedeni2021-04 Dönem Kurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2022Açıklamalar01.01.2021-31.12.2021 (2021.4 Dönem) dönemi için Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve ekinde Gelirler İdaresi Başkanlığı'na sunulan "31.12.2021 dönemi Gelir Tablosu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001663BIST