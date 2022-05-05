***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi kar payıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 31.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENSMD00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, EGEPO, TRENSMD00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENSMD00037 0 0B Grubu, EGEPO, TRENSMD00029 0 0Ek Açıklamalar31.03.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'a okundu. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesindeŞirketimiz yasal kayıtlarına göre 2021 faaliyetlerine göre 9.585.761,15 TL dönem zararı bulunduğundan, Yönetim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2021 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 17.440.037 TL tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy çoklu ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EGEPOL 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfEK: 2 Egepol Kar Dagitim Politikasi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026613BIST