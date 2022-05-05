***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 15:59
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi kar payı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 31.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENSMD00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, EGEPO, TRENSMD00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENSMD00037 0 0
B Grubu, EGEPO, TRENSMD00029 0 0
Ek Açıklamalar
31.03.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'a okundu. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde
Şirketimiz yasal kayıtlarına göre 2021 faaliyetlerine göre 9.585.761,15 TL dönem zararı bulunduğundan, Yönetim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2021 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 17.440.037 TL tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy çoklu ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EGEPOL 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
EK: 2 Egepol Kar Dagitim Politikasi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026613
BIST