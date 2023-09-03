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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

03.09.2023 19:37
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz pay fiyatında 23.08.2023 tarihinde %5,03'lük düşüş ile başlayan aşağı yönlü hareket ard arda 7'nci gününde de devam etmiş ve pay fiyatımız, 22.08.2023 tarihli kapanış fiyatı olan 30,2 TL'den, % 41,2'lik değer kaybı ile 1 Eylül 2023 tarihinde 17,76 TL seviyesine düşmüştür. Bu süreçte, 23 Ağustos, 29 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde olmak üzere toplam üç defa Borsa İstanbul A.Ş. tarafından devre kesici uygulanarak payımızın işlem sırası durdurulmuştur. Son olarak 1 Eylül 2023 tarihinde saat 18:31'de Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklama ile Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Şirketimiz paylarının 04.09.2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03.10.2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği kamuya duyurulmuştur.
25.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir ve mevzuat gereği yapılması gereken tüm açıklamalar da zamanında yapılmaktadır. Olağandışı fiyat hareketlerine sebep olacak henüz kamuya açıklanmamış bir durum söz konusu değildir.
Pay fiyatımıza yönelik satış baskısının özellikle sosyal medyada yayılan söylentiler ile oluşturulduğu, gelen yatırımcı şikayetlerinden anlaşılmaktadır. Yatırımcılarımızın, Şirketimizin KAP'ta yaptığı açıklamalar dışındaki haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. SPK ve Borsa İstanbul A.Ş'nin, pay fiyatımızdaki hakeretleri yakında takip ettiğini ve varsa pay fiyatı üzerindeki piyasa bozucu eylemler hakkında gerekli işlemleri yapacağını değerlendiriyoruz. 
Sonuç olarak, paylarımızda oluşan fiyat hareketleri ile ilgili Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılması gereken bir durum söz konusu olmadığını, olağan faaliyetlerimizin devam etmekte olduğunu kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurmak isteriz.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191142


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