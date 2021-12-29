***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca 2021/27 nolu Yönetim Kurulu kararı ile alınmış olan Genel Müdür atanmasına ilişkin karar aşağıdaki gibidir.Karar Tarihi : 28/12/2021Karar sayısı : 2021/27Toplantının Konusu : Genel Müdür Tayini hk.Toplantıya Katılan Üyeler: Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR, Nuri NASIRTTK 370 e göre aksi karar alınana kadar Dokuz Eylül Mahallesi 346 Sokak Numara 21 Gaziemir İzmir adresinde ikamet eden Ahmet NASIR (T.C. Kimlik N ...........) genel müdür olarak atanmıştır.Şirketi her hususta Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte (Necip Nasır, Aslan Nasır, Servet Nasır, Nuri Nasır ) müşterek imzası ile temsil etmek üzere yetki verilmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986795BIST