***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 08:57
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2021/27 nolu Yönetim Kurulu kararı ile alınmış olan Genel Müdür atanmasına ilişkin karar aşağıdaki gibidir.
Karar Tarihi : 28/12/2021
Karar sayısı : 2021/27
Toplantının Konusu : Genel Müdür Tayini hk.
Toplantıya Katılan Üyeler: Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR, Nuri NASIR
TTK 370 e göre aksi karar alınana kadar Dokuz Eylül Mahallesi 346 Sokak Numara 21 Gaziemir İzmir adresinde ikamet eden Ahmet NASIR (T.C. Kimlik N ...........) genel müdür olarak atanmıştır.
Şirketi her hususta Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte (Necip Nasır, Aslan Nasır, Servet Nasır, Nuri Nasır ) müşterek imzası ile temsil etmek üzere yetki verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986795
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|ENKAI
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|% -9,85
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|% -0,28
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|580.011.946
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|Dolar
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|13,7857
|% 6,73
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|3,3613
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-10,77
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|Altın Gr.
|727
|727
|41,05
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|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
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|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
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|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,38
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|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,43
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|B. Petrol
|78,57
|78,57
|-0,10
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