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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2021 08:57
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2021/27 nolu Yönetim Kurulu  kararı ile alınmış olan Genel Müdür atanmasına ilişkin karar aşağıdaki gibidir. 
Karar Tarihi                   : 28/12/2021
Karar sayısı                  : 2021/27
Toplantının Konusu        : Genel Müdür Tayini hk.
      
Toplantıya Katılan Üyeler: Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR, Nuri NASIR
TTK 370 e göre aksi karar alınana kadar Dokuz Eylül Mahallesi 346 Sokak Numara 21 Gaziemir İzmir adresinde ikamet eden Ahmet NASIR (T.C. Kimlik N ...........) genel müdür olarak atanmıştır.
  
Şirketi her hususta Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte (Necip Nasır, Aslan Nasır, Servet Nasır, Nuri Nasır ) müşterek imzası ile temsil etmek üzere yetki verilmiştir. 
Kamuoyuna Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986795


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