***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli yatırımcılarımızaŞirketimizin üçüncü hastanesi olan Özel Egepol International Hastanesi'nin açılışı ile ilgili tüm yasal süreçler tamamlanmış olup 11.01.2022 tarihi itibari ile hasta kabulüne başlanacaktır.Yeni hastanemizin tüm yatırımcılarımıza ve şifa bekleyen tüm hastalarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.Saygılarımızla kamuoyuna arz ederiz.Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992212BIST