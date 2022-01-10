***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 18:24
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli yatırımcılarımıza
Şirketimizin üçüncü hastanesi olan Özel Egepol International Hastanesi'nin açılışı ile ilgili tüm yasal süreçler tamamlanmış olup 11.01.2022 tarihi itibari ile hasta kabulüne başlanacaktır.
Yeni hastanemizin tüm yatırımcılarımıza ve şifa bekleyen tüm hastalarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.
Saygılarımızla kamuoyuna arz ederiz.
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992212
BIST
17:592.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,77
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:5913,7874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0190
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1100
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59796,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,51
|Açılış
|: 796,80
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SONME
|42,90
|11.114.648
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|19.000.160
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|149.644.705
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|53.233.107
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.209.571
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.112.823
|% -9,87
|
|ELITE
|18,03
|277.633.627
|% -9,12
|
|RALYH
|11,38
|34.690.452
|% -6,26
|
|SANEL
|6,47
|7.922.496
|% -4,85
|
|PKART
|18,38
|7.999.088
|% -4,47
|
|THYAO
|26,96
|4.329.964.761
|% 8,10
|
|GARAN
|11,79
|2.595.419.279
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,59
|2.028.340.597
|% -0,09
|
|EREGL
|30,68
|2.026.550.908
|% 0,20
|
|SISE
|14,94
|1.904.106.060
|% 0,54
|
|YKBNK
|3,70
|1.447.183.182
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,43
|798.700.969
|% 3,85
|
|GARAN
|11,79
|2.595.419.279
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,59
|2.028.340.597
|% -0,09
|
|PETKM
|9,69
|1.643.762.979
|% 2,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,02
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,86
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,08
|
|B. Petrol
|81,35
|81,35
|-0,40
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem