***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Sağlık Turizmi Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar Hakkında,Şirketimiz Uluslararası Sağlık Turizmi çalışmaları kapsamında halen Birleşik Krallık ve Libya'yı kapsayan anlaşmalar ile bu bölgelerden gelen hastalara hizmet vermektedir. Bu bölgelerin dışında yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile İsveç, Fransa, Danimarka ve Hollanda başta olmak üzere hedef coğrafi bölge sayısının arttırılarak Sağlık Turizmi çalışmalarının kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.Bu çalışmalar kapsamında, Paris-Fransa'da kurulu bir firma ile anlaşmaya varılmış olup, anlaşma kapsamında söz konusu firmanın aracılığıyla Fransa'dan tedavi amaçlı hasta getirilecektir.Diğer taraftan şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı, bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'ü tarafından İsveç'te faaliyet gösteren bir klinik ziyaret edilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, İsveç'in başkenti Stockholm'de kurulu bu klinik ile ortak çalışma yapılması, İsveç ve Norveç'ten hasta getirilerek bu bölgelerden de Sağlık Turizmi faaliyetlerinde bulunulması konularında prensipte anlaşma sağlanmıştır.Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça, kamuoyu ve değerli yatırımcılarımız ile gerekli bilgi paylaşımı yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165440BIST