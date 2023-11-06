***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2023 15:27
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Egepol Hastanesi 3 fazlı Tadilat işinde 1.Faz Tadilatının Tamamlanması ve 2.Faz tadilatının başlaması,
2022 Ağustos ayında tadilatına başlanan 3 Fazlı Egepol Hastanesi 1.Faz B Bloğunun Tadilat ve renovasyon süreçleri tamamlanmış ve hasta kabulüne başlanmıştır.
Aynı süreç içerisinde 2.Faz tadilat işlemlerine başlanmış olup Nisan 2024 ayında 2.Fazın tamamlanması öngörülmektedir.
Değerli yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214440
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
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|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
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|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
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|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
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|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
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|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
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|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
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|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,4426
|28,4491
|% 0,03
|
|Euro
|30,4759
|30,4948
|% -0,05
|
|Sterlin
|34,9959
|35,1714
|% -0,00
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|Frank
|31,5000
|31,6898
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5619
|7,5998
|% 0,06
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,91
|22,93
|% 0,66
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|Platin
|906,17
|908,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.103,97
|1.108,10
|% 0,66
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|Brent Pet.
|84,80
|84,80
|% 0,66
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|Altın Ons
|1.974,31
|1.974,59
|% 0,66
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