***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Egepol Hastanesi 3 fazlı Tadilat işinde 1.Faz Tadilatının Tamamlanması ve 2.Faz tadilatının başlaması,2022 Ağustos ayında tadilatına başlanan 3 Fazlı Egepol Hastanesi 1.Faz B Bloğunun Tadilat ve renovasyon süreçleri tamamlanmış ve hasta kabulüne başlanmıştır.Aynı süreç içerisinde 2.Faz tadilat işlemlerine başlanmış olup Nisan 2024 ayında 2.Fazın tamamlanması öngörülmektedir.Değerli yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214440BIST