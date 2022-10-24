***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
24.10.2022 19:11
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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24.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR ve Nuri NASIR, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 25.000.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 24.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirmişlerdir. Pay Satış Bilgi Formu düzenleyen ortaklarımızın ad, soyad ve sahip oldukları pay miktarları aşağıda yer almakta olup, Şirketimize bildirimlerine ilişkin yazı örnekleri ise ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073706
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0530
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05987,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,68
|Açılış
|: 987,79
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5918
|18,6027
|% 0,12
|
|Euro
|18,3537
|18,3835
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9354
|21,0403
|% -0,02
|
|Frank
|18,5019
|18,6133
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9342
|4,9589
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-6,46
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.660
|6.776
|67,00
|
|Yarım
|3.245
|3.308
|28,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528