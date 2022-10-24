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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

24.10.2022 19:11
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ortaklarından Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR ve Nuri NASIR, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 25.000.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 24.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirmişlerdir. Pay Satış Bilgi Formu düzenleyen ortaklarımızın ad, soyad ve sahip oldukları pay miktarları aşağıda yer almakta olup, Şirketimize bildirimlerine ilişkin yazı örnekleri ise ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073706


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Tam 6.660 6.776 67,00  
Yarım 3.245 3.308 28,00  
Çeyrek 1.628 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,26 -0,19  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,11  
B. Petrol 91,34 91,34 0,00  
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