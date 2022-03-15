***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.03.2022 15:31
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.03.2022 itibari ile Nasmed Özel Sağlık Hızmetlerı Tıcaret A.Ş. Paylarının Halka Arzından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010560
BIST
15:312.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,67
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:3114,6451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1348
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:3116,1251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0632
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:31903,80
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -24,12
|Açılış
|: 903,80
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:31
|PKENT
|397,20
|32.029.255
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|39.145.943
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|64.988.186
|% 9,91
|
|TSPOR
|5,67
|477.162.268
|% 8,83
|
|RAYSG
|12,79
|3.318.064
|% 8,57
|
|GRSEL
|8,89
|299.224.231
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|EUYO
|2,97
|1.285.447
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,74
|6.498.894
|% -4,50
|
|THYAO
|27,00
|2.163.741.876
|% 1,43
|
|FROTO
|275,80
|1.793.529.418
|% 2,83
|
|KRDMD
|14,83
|1.585.191.097
|% 0,34
|
|GARAN
|11,93
|1.344.729.898
|% 0,59
|
|EREGL
|34,58
|1.203.055.227
|% 0,52
|
|KARSN
|4,10
|799.426.139
|% 5,40
|
|YKBNK
|3,85
|719.275.364
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,34
|527.061.278
|% 0,30
|
|ODAS
|1,55
|197.215.622
|% 0,65
|
|GARAN
|11,93
|1.344.729.898
|% 0,59
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6350
|14,6451
|% -0,91
|
|Euro
|16,0575
|16,1251
|% -0,39
|
|Sterlin
|19,0764
|19,1721
|% -0,51
|
|Frank
|15,5332
|15,6268
|% -1,01
|
|Riyal
|3,8910
|3,9106
|% -1,02
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-27,07
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-22,48
|
|Cumhuriyet
|5.983
|6.074
|-175,00
|
|Tam
|5.966
|6.117
|-151,59
|
|Yarım
|2.883
|2.959
|-73,33
|
|Çeyrek
|1.446
|1.479
|-36,66
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,32
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,22
|
Seans Raporu
15:31
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866