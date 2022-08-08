***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 18:12
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/08/2022
Karar Sayısı
2022/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053055
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
0
En Düşük
0
18:0517,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
18:0518,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3442
En Düşük
18,2767
18:051.030,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.030,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|2,88
|1.055.604
|% 1,23
|
|EUKYO
|3,48
|2.100.435
|% 1,02
|
|ETYAT
|3,42
|695.506
|% 0,90
|
|LUKSK
|65,10
|7.969.442
|% 0,54
|
|KMPUR
|34,82
|98.359.109
|% 0,00
|
|ISBTR
|45.000,10
|314.000
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|8.858.561
|% 0,00
|
|KAPLM
|78,50
|6.948.380
|% 0,00
|
|KCHOL
|40,36
|866.253.757
|% 0,00
|
|KARTN
|80,45
|63.681.394
|% 0,00
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 0,00
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 0,00
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.472
|% 0,00
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9564
|17,9644
|% 0,08
|
|Euro
|18,3272
|18,3443
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,6225
|21,7310
|% 0,15
|
|Frank
|18,7360
|18,8488
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7637
|4,7875
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-3,84
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.975
|-12,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,02
|
|B. Petrol
|96,71
|96,71
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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