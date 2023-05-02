***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.05.2023 08:27
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.05.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/05/2023
Karar Sayısı
2023/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2023 -01 Dönem Yönetim Kurulu Beyanı ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144052
BIST
10:194.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,05
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1919,4738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0344
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1921,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0766
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:191.240,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.240,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:17
|GRTRK
|25,74
|2.402.906
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.355.762
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|13.688.895
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|483.486.642
|% 9,96
|
|GOODY
|15,30
|59.344.689
|% 9,44
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|KRTEK
|16,94
|5.010.974
|% -8,73
|
|EGSER
|25,74
|23.931.263
|% -8,33
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|483.486.642
|% 9,96
|
|THYAO
|128,10
|383.775.505
|% 0,23
|
|EREGL
|32,92
|292.699.409
|% -0,66
|
|KOZAL
|18,77
|191.928.651
|% -0,58
|
|SISE
|37,32
|175.835.930
|% 1,25
|
|EKGYO
|5,97
|116.219.017
|% -0,67
|
|KOZAL
|18,77
|191.928.651
|% -0,58
|
|GSRAY
|8,46
|75.360.231
|% -6,00
|
|EREGL
|32,92
|292.699.409
|% -0,66
|
|YKBNK
|9,42
|83.454.071
|% -0,53
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4649
|19,4704
|% 0,16
|
|Euro
|21,4177
|21,4498
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,14
|
|Frank
|21,6382
|21,7686
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1769
|5,2029
|% 0,11
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|0,95
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.132
|9.323
|-30,00
|
|Yarım
|4.431
|4.545
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.276
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,30
|