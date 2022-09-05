***EGGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.09.2022 09:11
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E % 300 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 76,75 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060025
BIST
11:053.291
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 68,36
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:0518,2277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:0518,1090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:051.003,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.003,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ICBCT
|7,93
|31.092.464
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.820.122
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.180.349
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|149.413.428
|% 9,76
|
|ZRGYO
|3,73
|38.908.061
|% 9,38
|
|MTRKS
|42,78
|46.337.225
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,63
|20.326.035
|% -6,61
|
|ULUSE
|133,30
|24.084.792
|% -6,39
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,55
|2.474.174.908
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,01
|1.862.775.278
|% 2,56
|
|AKBNK
|13,47
|1.701.250.459
|% 3,38
|
|EKGYO
|4,27
|1.505.554.585
|% 5,43
|
|GARAN
|24,64
|1.134.042.658
|% 1,07
|
|EKGYO
|4,27
|1.505.554.585
|% 5,43
|
|YKBNK
|8,01
|1.862.775.278
|% 2,56
|
|AKBNK
|13,47
|1.701.250.459
|% 3,38
|
|ISCTR
|9,14
|1.089.107.057
|% 3,39
|
|HALKB
|9,69
|930.813.186
|% 7,91
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2219
|18,2277
|% 0,15
|
|Euro
|18,0996
|18,1090
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,8470
|20,9516
|% -0,21
|
|Frank
|18,4635
|18,5748
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8353
|4,8596
|% 0,18
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,96
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.810
|45,00
|
|Yarım
|3.291
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,03
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|2,48
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
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11:20MZHLD
Yüzde 6.42 oranında artışla 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 859 adet işlem
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, PETKM, TKFEN
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, PGSUS, EKGYO
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11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 12 artarak (% 2.13 ) 2, 925
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11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HLGYO, ICBCT, VKING, HKTM