***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 13:25
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867939
BIST
13:131.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 25,83
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
13:137,2462
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0915
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
13:138,5525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0632
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
13:13463,79
En Yüksek
|Değişim
|: -3,06%
|| -14,66
|Açılış
|: 463,79
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|HALKS
|3,41
|210.377
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|750.278
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.479.716
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|191.524.318
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|64.890.747
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|6.569.333
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,02
|208.485
|% -8,13
|
|ASELS
|18,39
|1.051.995.386
|% 2,00
|
|THYAO
|11,38
|1.002.275.011
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,03
|720.456.897
|% 2,53
|
|GARAN
|6,83
|643.082.631
|% 3,96
|
|SISE
|6,15
|562.958.427
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,03
|720.456.897
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|266.352.679
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,91
|528.178.815
|% 3,15
|
|GARAN
|6,83
|643.082.631
|% 3,96
|
|SISE
|6,15
|562.958.427
|% 3,36
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2420
|7,2462
|% -1,25
|
|Euro
|8,5419
|8,5525
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,4591
|9,5065
|% -1,10
|
|Frank
|7,8993
|7,9469
|% -1,03
|
|Riyal
|1,9250
|1,9347
|% -1,32
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-42,20
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|-124,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|-125,16
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-60,54
|
|Çeyrek
|745
|763
|-30,27
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,10
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,30
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,37
|