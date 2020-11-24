***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 11:20
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889700
BIST
11:481.331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 16,35
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:487,8804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:489,3575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0195
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:48461,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,83
|Açılış
|: 461,80
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ALCAR
|233,20
|48.470.646
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|45.587.537
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.741.318
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|CRFSA
|119,40
|25.704.710
|% -7,14
|
|YONGA
|30,00
|127.650
|% -4,64
|
|DOAS
|28,94
|12.084.074
|% -4,49
|
|GARAN
|9,29
|1.947.273.692
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,16
|1.295.502.419
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,05
|1.099.740.183
|% 3,74
|
|GUBRF
|51,05
|646.593.644
|% 1,59
|
|THYAO
|11,97
|498.606.796
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,16
|1.295.502.419
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,05
|1.099.740.183
|% 3,74
|
|GARAN
|9,29
|1.947.273.692
|% 2,43
|
|TSKB
|2,49
|268.007.194
|% 4,62
|
|SKBNK
|1,49
|142.517.124
|% 0,68
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8745
|7,8804
|% -0,09
|
|Euro
|9,3504
|9,3575
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,4771
|10,5296
|% 0,04
|
|Frank
|8,6022
|8,6540
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% -0,33
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,74
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,52
|46,52
|0,48
|