***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 12:57
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890280
BIST
14:141.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
14:147,8140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0577
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
14:149,3206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0674
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
14:14454,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -3,98
|Açılış
|: 454,07
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler14:14
|SAFKR
|13,87
|14.984.494
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.606.777
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.338.733
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|GARAN
|9,38
|1.978.068.616
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,20
|1.781.704.643
|% 5,77
|
|KRDMD
|5,20
|1.344.972.600
|% 0,39
|
|PETKM
|4,22
|1.126.775.279
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,55
|958.035.745
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|1.781.704.643
|% 5,77
|
|PETKM
|4,22
|1.126.775.279
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,20
|1.344.972.600
|% 0,39
|
|GARAN
|9,38
|1.978.068.616
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,31
|267.187.794
|% 3,15
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8091
|7,8140
|% -0,73
|
|Euro
|9,3126
|9,3206
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,3846
|10,4367
|% -0,90
|
|Frank
|8,5841
|8,6359
|% -0,72
|
|Riyal
|2,0774
|2,0878
|% -0,70
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-2,09
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-32,00
|
|Tam
|2.997
|3.079
|-41,17
|
|Yarım
|1.449
|1.489
|-19,91
|
|Çeyrek
|727
|745
|-9,96
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,37
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:27TDGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 393 adet işlem
-
14:26BRKO
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 987 adet işlem
-
14:25TDGYO
Yüzde 9.63 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 193 adet işlem
-
14:24KERVN
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406, 001 adet işlem
-
14:23XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 18, 331.00 milyon TL de