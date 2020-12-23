***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 12:43
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894407
BIST
15:281.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:287,6434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:289,3222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:28457,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,93
|Açılış
|: 457,03
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:27
|HATEK
|15,29
|36.518.806
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|383.119.990
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.849.274
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.487.885
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.413.300
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.248.017.547
|% 5,56
|
|GARAN
|9,97
|1.085.514.056
|% -0,70
|
|TSKB
|1,85
|795.914.207
|% 0,00
|
|KARTN
|2.492,10
|671.557.752
|% 2,32
|
|SISE
|7,14
|620.977.006
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,52
|1.248.017.547
|% 5,56
|
|TSKB
|1,85
|795.914.207
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|544.858.001
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,49
|411.313.669
|% 3,75
|
|ODAS
|4,09
|473.303.019
|% 1,74
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6391
|7,6443
|% -0,20
|
|Euro
|9,3161
|9,3233
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,2233
|10,2745
|% 0,23
|
|Frank
|8,5512
|8,6027
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0308
|2,0410
|% -0,20
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,71
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-26,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|0,12
|