***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:00
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910002
BIST
16:461.546
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -16,55
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.545
16:466,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0348
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9995
En Düşük
6,8965
16:468,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:46404,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,83
|Açılış
|: 404,18
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.680.974
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.075.926
|% 9,98
|
|NUHCM
|63,55
|154.123.480
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KRGYO
|6,29
|70.697.844
|% -8,04
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|TGSAS
|24,16
|209.643.013
|% -7,57
|
|PSDTC
|30,76
|33.728.158
|% -7,35
|
|PETKM
|5,13
|2.394.137.978
|% 0,00
|
|KOZAL
|146,30
|2.378.284.019
|% -1,61
|
|GUBRF
|76,10
|1.615.553.571
|% 4,03
|
|SASA
|40,40
|1.581.257.107
|% 6,71
|
|EKGYO
|2,52
|1.332.475.353
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,54
|1.188.993.854
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,52
|1.332.475.353
|% -0,79
|
|PETKM
|5,13
|2.394.137.978
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|360.528.300
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,87
|541.865.054
|% -1,71
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9965
|6,9990
|% 0,50
|
|Euro
|8,4742
|8,4790
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6824
|9,7309
|% 0,29
|
|Frank
|7,8092
|7,8562
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8578
|1,8672
|% 0,37
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-17,03
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.737
|-14,00
|
|Tam
|2.677
|2.744
|-20,59
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|-9,95
|
|Çeyrek
|649
|664
|-4,98
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,19
|