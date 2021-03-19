***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 16:41
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919367
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2307
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0919
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2098
18:058,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1250
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05404,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,28
|Açılış
|: 404,47
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SOKM
|13,69
|321.885.449
|% 2,09
|
|PGSUS
|81,50
|240.069.679
|% -2,57
|
|TMSN
|23,08
|212.313.011
|% -3,75
|
|AKBNK
|5,92
|466.138.753
|% -2,95
|
|AFYON
|4,52
|48.200.808
|% -1,09
|
|AKENR
|1,89
|15.934.759
|% -1,05
|
|AKGRT
|9,08
|37.326.501
|% -1,94
|
|AGYO
|3,53
|12.021.930
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2225
|7,2307
|% -1,26
|
|Euro
|8,6028
|8,6134
|% -1,43
|
|Sterlin
|9,9996
|10,0497
|% -1,65
|
|Frank
|7,7392
|7,7858
|% -1,56
|
|Riyal
|1,9212
|1,9309
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|3,06
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
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17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem