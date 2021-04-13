***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:13
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927240
BIST
12:291.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,28
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:298,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:299,7118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:29453,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,73
|Açılış
|: 453,32
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:29
|QUAGR
|21,90
|873.679
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|5.460.719
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.698.120
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.736.719
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.461.433
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.349.245
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.024.377
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|347.391
|% -9,85
|
|EREGL
|16,71
|464.500.039
|% 1,89
|
|FENER
|34,06
|430.438.449
|% 8,82
|
|GARAN
|6,62
|337.586.225
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,50
|329.200.346
|% 0,54
|
|NTGAZ
|13,72
|295.440.095
|% -7,80
|
|EKGYO
|1,77
|260.000.688
|% -2,75
|
|TSKB
|1,28
|178.131.074
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|176.148.859
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,61
|185.141.050
|% 1,98
|
|GARAN
|6,62
|337.586.225
|% 0,00
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1515
|8,1561
|% 0,08
|
|Euro
|9,7052
|9,7118
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1844
|11,2405
|% 0,16
|
|Frank
|8,7830
|8,8359
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1672
|2,1781
|% 0,04
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-3,04
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|0,21
|