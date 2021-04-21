***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 11:02
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929926
BIST
10:581.343
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -22,22
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.341
10:588,1480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0408
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:589,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0361
|Açılış
|: 6,8113
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7446
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:58467,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,38
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.754.201
|% 9,52
|
|MTRYO
|2,17
|1.272.865
|% 9,05
|
|FENER
|34,68
|62.709.179
|% 8,38
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|8.727.462
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.342.089
|% -9,90
|
|SANEL
|4,05
|567.719
|% -9,19
|
|GOLTS
|43,50
|3.819.357
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,42
|532.225.846
|% -2,28
|
|GARAN
|6,96
|315.671.789
|% -1,83
|
|EREGL
|18,08
|257.888.158
|% -0,82
|
|KRDMD
|7,19
|179.256.781
|% -0,14
|
|KOZAL
|106,90
|153.357.829
|% -1,93
|
|PETKM
|6,42
|532.225.846
|% -2,28
|
|YKBNK
|2,07
|118.791.627
|% -2,36
|
|TSKB
|1,24
|63.714.388
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,82
|92.565.341
|% -1,09
|
|GARAN
|6,96
|315.671.789
|% -1,83
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1452
|8,1480
|% 0,50
|
|Euro
|9,7966
|9,8050
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,3219
|11,3787
|% 0,46
|
|Frank
|8,8463
|8,8996
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1675
|2,1783
|% 0,54
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,23
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-0,16
|