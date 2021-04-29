***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 16:05
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932333
BIST
17:291.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,04
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:298,2281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:299,9784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
17:29466,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,25
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:29
|CMBTN
|259,60
|11.265.039
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.715.370
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.200.629
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.605.217
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.585.481
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|90.961.689
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.280.100
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|900.855.126
|% 1,12
|
|PETKM
|6,70
|676.719.674
|% 2,76
|
|EREGL
|19,12
|607.442.174
|% 0,95
|
|SASA
|36,58
|413.821.614
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,12
|387.140.034
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|281.724.033
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|900.855.126
|% 1,12
|
|PETKM
|6,70
|676.719.674
|% 2,76
|
|TSKB
|1,27
|110.932.499
|% 4,96
|
|AKBNK
|4,87
|364.230.798
|% 0,41
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2207
|8,2281
|% 0,48
|
|Euro
|9,9688
|9,9784
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4570
|11,5144
|% 0,63
|
|Frank
|9,0066
|9,0609
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1910
|2,2020
|% 0,63
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-19,34
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,89
|67,89
|1,11
|