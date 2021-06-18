***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 14:35
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943033
BIST
16:331.399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,46
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:338,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7337
En Düşük
8,6544
16:3310,3692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0283
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:33497,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 497,77
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:33
|IDGYO
|6,05
|1.358.014
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.272.479
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.899.001
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.146.734
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|9.041.399
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|HDFGS
|2,53
|35.310.277
|% -5,24
|
|THYAO
|14,47
|1.186.177.159
|% -1,30
|
|GARAN
|8,20
|653.881.112
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,13
|616.739.618
|% 0,47
|
|EREGL
|18,00
|581.153.979
|% -3,79
|
|KRDMD
|6,88
|475.157.792
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,13
|616.739.618
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|276.489.144
|% -0,46
|
|THYAO
|14,47
|1.186.177.159
|% -1,30
|
|GARAN
|8,20
|653.881.112
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|83.855.971
|% -0,83
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7318
|8,7337
|% 0,17
|
|Euro
|10,3653
|10,3692
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,0434
|12,1038
|% -0,52
|
|Frank
|9,4247
|9,4815
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3188
|2,3304
|% 0,03
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,58
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|2,32
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-0,41
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 68 kaybederek (% -1.09 ) 1, 509
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16:46HDFGS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 704, 138 adet işlem
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16:44EGGUB
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 167.90 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 196 adet işlem
-
16:42XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 9, 936.00 milyon TL de
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TAVHL