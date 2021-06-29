***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 14:19
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944776
BIST
14:111.355
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -18,47
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
14:118,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:1110,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0142
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:11495,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,45
|Açılış
|: 495,43
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
494,95
BIST En Aktif Hisseler14:11
|TKURU
|271,00
|2.915.418
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|396.745.085
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.465.958
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.204.496
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.468.344
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,38
|734.587.254
|% -3,46
|
|GARAN
|8,14
|601.822.411
|% -0,49
|
|KUTPO
|59,75
|396.745.085
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,90
|385.299.460
|% -2,06
|
|KOZAL
|114,60
|256.941.524
|% -1,80
|
|EKGYO
|1,90
|385.299.460
|% -2,06
|
|GARAN
|8,14
|601.822.411
|% -0,49
|
|TSKB
|1,25
|88.606.248
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,15
|148.871.475
|% -0,46
|
|THYAO
|13,38
|734.587.254
|% -3,46
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7204
|8,7224
|% 0,45
|
|Euro
|10,3796
|10,3844
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0109
|12,0711
|% -0,12
|
|Frank
|9,4213
|9,4781
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3159
|2,3275
|% 0,26
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-11,96
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|-24,00
|
|Tam
|3.266
|3.349
|-25,60
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-12,38
|
|Çeyrek
|792
|810
|-6,19
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|-0,33
|