***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 10:09
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078485
BIST
11:554.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 58,79
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.422
En Düşük
4.354
11:5518,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0845
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
11:5518,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0743
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
11:551.024,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.024,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ODAS
|9,79
|1.585.754.350
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.374.915
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.335.950
|% 9,93
|
|YEOTK
|69,55
|107.625.024
|% 9,53
|
|KNFRT
|14,94
|52.108.695
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|52.113.346
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|44.701.508
|% -9,84
|
|ULAS
|7,36
|3.882.098
|% -9,02
|
|ULKER
|23,94
|247.482.213
|% -7,57
|
|THYAO
|113,40
|3.941.473.743
|% 0,35
|
|EREGL
|36,16
|1.957.432.782
|% 1,18
|
|ODAS
|9,79
|1.585.754.350
|% 10,00
|
|SISE
|34,68
|1.373.271.802
|% 0,23
|
|TCELL
|32,02
|1.364.654.658
|% 8,91
|
|EKGYO
|5,16
|1.065.412.702
|% -0,77
|
|ODAS
|9,79
|1.585.754.350
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,13
|227.022.251
|% 0,95
|
|DOHOL
|6,38
|615.564.208
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|298.906.721
|% 0,00
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5969
|18,6068
|% 0,45
|
|Euro
|18,7307
|18,7450
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,4276
|21,5350
|% 0,54
|
|Frank
|18,8405
|18,9540
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% 0,38
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|1,21
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.842
|6.906
|18,00
|
|Yarım
|3.334
|3.376
|8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,50
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,87
|0,14
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|-0,33
|
Seans Raporu
11:53
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