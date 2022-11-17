***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:11
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080632
BIST
10:044.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -29,82
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.621
10:0418,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:0419,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:041.058,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.058,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:02
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|PRDGS
|12,45
|4.293.893
|% 7,51
|
|GARFA
|22,12
|451.359
|% 6,76
|
|UZERB
|50,00
|75.950
|% 6,38
|
|JANTS
|160,00
|10.773.920
|% 5,26
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|SNGYO
|2,92
|4.803.058
|% -5,50
|
|ALCTL
|87,10
|375.891.337
|% -4,86
|
|KMPUR
|145,00
|2.015.935
|% -4,16
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% 0,00
|
|GARAN
|26,38
|4.326.212.407
|% 0,00
|
|PETKM
|14,70
|3.819.497.878
|% 0,00
|
|ASELS
|39,84
|3.649.837.796
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,95
|3.616.485.736
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,95
|3.616.485.736
|% 0,00
|
|PETKM
|14,70
|3.819.497.878
|% 0,00
|
|ODAS
|11,12
|2.850.488.336
|% 0,00
|
|DOHOL
|6,54
|1.381.927.093
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6100
|18,6217
|% 0,17
|
|Euro
|19,3357
|19,3507
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,1094
|22,2203
|% 0,10
|
|Frank
|19,6218
|19,7400
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9372
|4,9619
|% 0,15
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-6,05
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.010
|7.138
|-24,00
|
|Yarım
|3.404
|3.490
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|-0,82
|