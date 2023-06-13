***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2023 17:12
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158386
BIST
17:545.454
En Düşük
|Değişim
|: -2,42%
|| -135,22
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5423,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0412
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5425,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2319
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:541.483,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.483,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|298.789.221
|% 9,98
|
|RYSAS
|51,05
|146.168.669
|% 9,97
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.527.239
|% -9,97
|
|BURCE
|188,20
|104.730.390
|% -9,95
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|IMASM
|16,05
|1.614.247.422
|% -8,81
|
|THYAO
|178,10
|7.478.144.181
|% -2,84
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|EREGL
|37,56
|4.140.895.566
|% -1,00
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,46
|2.112.804.440
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,76
|3.072.926.767
|% -0,68
|
|ISCTR
|13,03
|2.475.211.166
|% -0,53
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6303
|23,6536
|% 0,17
|
|Euro
|25,5441
|25,5496
|% 0,77
|
|Sterlin
|29,6809
|29,8298
|% 0,74
|
|Frank
|26,0099
|26,1666
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2806
|6,3121
|% 0,02
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.834
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,52
|74,52
|2,68
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem