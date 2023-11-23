***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2023 14:27
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219553
BIST
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15:078.017
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 30,31
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
15:0728,7680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0832
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
15:0731,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0233
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
15:071.844,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.844,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler15:07
|VERTU
|48,62
|115.587.002
|% 10,00
|
|NATEN
|413,50
|536.824.014
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|70.403.828
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|330.277.760
|% 9,95
|
|IZINV
|43,74
|8.386.953
|% 9,95
|
|DAPGM
|62,20
|24.347.941
|% -9,99
|
|SNKRN
|35,20
|1.875.182
|% -4,35
|
|OZRDN
|45,60
|6.928.869
|% -4,28
|
|KUVVA
|57,00
|1.838.601
|% -3,63
|
|BYDNR
|34,38
|69.260.561
|% -3,59
|
|MIATK
|45,34
|2.776.105.370
|% 3,05
|
|ASTOR
|115,90
|1.904.520.292
|% 0,70
|
|REEDR
|29,48
|1.257.414.292
|% -0,07
|
|PENTA
|23,54
|924.220.042
|% 5,28
|
|TABGD
|163,40
|870.498.756
|% 0,68
|
|MIATK
|45,34
|2.776.105.370
|% 3,05
|
|PENTA
|23,54
|924.220.042
|% 5,28
|
|FORMT
|3,92
|170.507.733
|% 5,66
|
|REEDR
|29,48
|1.257.414.292
|% -0,07
|
|MHRGY
|5,55
|196.988.570
|% 0,54
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7562
|28,7680
|% -0,29
|
|Euro
|31,4263
|31,4552
|% 0,07
|
|Sterlin
|35,9953
|36,1758
|% 0,15
|
|Frank
|32,4043
|32,5995
|% -0,34
|
|Riyal
|7,6456
|7,6839
|% -0,31
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,65
|% 0,66
|
|Platin
|923,50
|925,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,85
|1.058,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,31
|81,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,24
|1.993,57
|% 0,66
|