***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2023 10:40
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226063
BIST
'
13:217.958
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 144,23
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:2129,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0999
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:2131,8838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0373
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:211.907,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.907,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:21
|AVHOL
|33,66
|44.262.916
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.843.762
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.885.873
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|50.963.456
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.182.152
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,23
|424.708.297
|% -8,25
|
|SEGYO
|6,17
|141.819.147
|% -8,05
|
|CATES
|63,15
|652.502.729
|% -6,79
|
|THYAO
|255,00
|4.082.447.854
|% 1,09
|
|ISCTR
|24,98
|3.487.215.412
|% 4,00
|
|EREGL
|41,50
|2.879.821.346
|% 5,92
|
|YKBNK
|21,92
|2.550.185.006
|% 1,95
|
|AKBNK
|39,50
|2.531.641.743
|% 3,03
|
|ISCTR
|24,98
|3.487.215.412
|% 4,00
|
|YKBNK
|21,92
|2.550.185.006
|% 1,95
|
|MOBTL
|5,62
|636.964.255
|% 4,85
|
|EKGYO
|7,39
|668.177.049
|% 1,79
|
|EREGL
|41,50
|2.879.821.346
|% 5,92
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0558
|29,0616
|% 0,34
|
|Euro
|31,8725
|31,8838
|% -0,12
|
|Sterlin
|37,0278
|37,2134
|% 0,44
|
|Frank
|33,3835
|33,5846
|% 0,32
|
|Riyal
|7,7237
|7,7625
|% 0,36
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|963,24
|964,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.147,00
|1.149,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,93
|76,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,59
|2.043,90
|% 0,66
|