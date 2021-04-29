***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2021 17:42
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2021 tarihli toplantısında , Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak ,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak ,
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere , Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932456
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0408
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
18:059,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
18:05467,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,51
|Açılış
|: 467,69
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2204
|8,2239
|% 0,43
|
|Euro
|9,9749
|9,9892
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4391
|11,4965
|% 0,48
|
|Frank
|9,0102
|9,0645
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1872
|2,1982
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-13,89
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,42
|67,42
|0,64
|