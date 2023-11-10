***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiGübre üretim tesisimizde, üretime belirsiz bir süreliğine ara verilmesi.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiKompoze gübre üretimi.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniDünya piyasalarındaki gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki öngörülemeyen bu fiyat dalgalanmaları ve hammadde teminindeki zorluklardan dolayı gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi10.11.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiKompoze gübre üretiminin bir süre durdurulmasının, toplam satışlarımıza etkisi görece önemli olmayacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKompoze gübre üretimine belirsiz olarak ara vermekle birlikte, ticari gübre satışlarımız yurt dışı tedarik imkânlarına bağlı olarak devam edecektir. Ayrıca limancılık ve antrepoculuk faaliyetlerimiz bu süreçten hiç bir şekilde etkilenmeden devam etmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıBelirsiz duruş sebebiyle işten çıkarma söz konusu değildir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerGübre ticaretine devam edilecek olup öncelikle stoklarımızdaki ürünlerin satışı ve uygun tedarik koşulları oluştuğunda dışarıdan temin edilebilecek gübrelerin pazarlanması planlanmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYurt içi gübre piyasasında arz-talep dengesinin normalleşmesi ve yurt dışı gübre piyasasında olası olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketimizin tesislerinde gübre üretiminin belirsiz olarak durdurulmasına rağmen gübre ticaretine devam edilecek olup liman hizmetleri ve tank çiftliği depolama faaliyetlerine kesintisiz devam edilecektir.AçıklamalarDünya piyasalarındaki gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki öngörülemeyen bu fiyat dalgalanmaları ve hammadde teminindeki zorluklardan dolayı gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217058BIST