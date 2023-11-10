Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
tetst
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

10.11.2023 18:16
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Gübre üretim tesisimizde, üretime belirsiz bir süreliğine ara verilmesi.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Kompoze gübre üretimi.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya piyasalarındaki gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki öngörülemeyen bu fiyat dalgalanmaları ve hammadde teminindeki zorluklardan dolayı gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
10.11.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Kompoze gübre üretiminin bir süre durdurulmasının, toplam satışlarımıza etkisi görece önemli olmayacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Kompoze gübre üretimine belirsiz olarak ara vermekle birlikte, ticari gübre satışlarımız yurt dışı tedarik imkânlarına bağlı olarak devam edecektir. Ayrıca limancılık ve antrepoculuk faaliyetlerimiz bu süreçten hiç bir şekilde etkilenmeden devam etmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Belirsiz duruş sebebiyle işten çıkarma söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Gübre ticaretine devam edilecek olup öncelikle stoklarımızdaki ürünlerin satışı ve uygun tedarik koşulları oluştuğunda dışarıdan temin edilebilecek gübrelerin pazarlanması planlanmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yurt içi gübre piyasasında arz-talep dengesinin normalleşmesi ve yurt dışı gübre piyasasında olası olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketimizin tesislerinde gübre üretiminin belirsiz olarak durdurulmasına rağmen gübre ticaretine devam edilecek olup liman hizmetleri ve tank çiftliği depolama faaliyetlerine kesintisiz devam edilecektir.
Açıklamalar

Dünya piyasalarındaki gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki öngörülemeyen bu fiyat dalgalanmaları  ve hammadde teminindeki zorluklardan dolayı gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217058


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.771
Değişim :  -0,89% |  -70,12
Açılış :  7.838  
Önceki Kapanış :  7.841  
En Düşük
7.765 En Yüksek
7.855
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 25,74 186.515.218 % 10,00  
IHLGM 1,54 92.209.373 % 10,00  
YAPRK 230,00 63.790.861 % 10,00  
MARKA 34,58 26.297.548 % 9,99  
REEDR 26,86 3.729.227.534 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,5231 28,5796 % 0,41  
Euro 30,4864 30,5066 % 0,22  
Sterlin 34,7361 34,9103 % 0,18  
Frank 31,4747 31,6643 % 0,32  
Riyal 7,5896 7,6277 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,32 22,36 % 0,66  
Platin 846,34 847,26 % 0,66  
Paladyum 982,45 986,61 % 0,66  
Brent Pet. 81,55 81,55 % 0,66  
Altın Ons 1.939,69 1.940,14 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru