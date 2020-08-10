***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler135.067 135.067 135.067Transferler1.150.000 27.276.630 -28.426.630 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-114.649 25.297.729 25.183.080 25.183.080Kar Payları-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-171.739 -171.739 -171.739Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -426.792 6.215.442 1.917.516 89.872.482 25.297.729 202.099.880 202.099.880Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Transferler45.309.370 -45.309.370 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.113.416 50.913.978 52.027.394 52.027.394Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-171.739 -171.739 -171.739Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 491.100 6.215.442 1.574.038 135.195.168 50.913.978 273.613.229 273.613.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI147.346.379 92.262.671Dönem Karı (Zararı)50.913.978 25.297.729Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.913.978 25.297.729Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.192.844 20.410.721Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 9.323.673 4.998.606Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.428.821 717.263Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-693.329 935.657Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.735.492 -218.394Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.773.787 6.119.561Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.462.810 -545.321Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 8.981.062 6.001.321Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri255.535 663.561Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 1.154.755 7.660.573Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.369.450 914.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler74.586.318 55.115.997Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.448.436 -24.300.744İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -113.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.448.436 -24.187.711Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.479.245 -467.235İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.479.245 -467.235Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 68.725.123 13.654.631Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -19.997.845 13.133.754Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.803.221 54.187.759İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.821.709 2.882.018İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 28.981.512 51.305.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-336.517 -451.262Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.972.042 -826.524İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.972.042 -826.524Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -2.652.025 185.618İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları147.693.140 100.824.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-346.761 -504.898Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -8.056.878YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.411.479 -18.159.369Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.057.211 309.651Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 1.057.211 309.651Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.468.690 -18.469.020Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -40.468.690 -18.469.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.406.548 -40.017.401Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri105.538.842 200.389.110Kredilerden Nakit Girişleri12 105.538.842 200.389.110Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.973.186 -222.639.110Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -60.973.186 -222.639.110Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-640.856 -426.000Ödenen Temettüler-12.000.000Ödenen Faiz18 -8.981.062 -5.886.722Alınan Faiz18 1.462.810 545.321YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)144.341.448 34.085.901NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)144.341.448 34.085.901DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.401.880 3.742.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ177.743.328 37.828.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 177.743.328 33.401.880Ticari Alacaklar26.425.725 21.058.645İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 81.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.425.725 20.977.183Diğer Alacaklar390.633 286.919İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar390.633 286.919Stoklar8 73.263.210 142.085.050Peşin Ödenmiş Giderler9 6.182.650 1.785.273İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.182.650 1.785.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.458.773 6.363.489Diğer Dönen Varlıklar11 12.562.641 6.187.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 12.562.641 6.187.110ARA TOPLAM298.026.960 211.168.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR298.026.960 211.168.366DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24.430 24.430Diğer Finansal Yatırımlar5 24.430 24.430Maddi Duran Varlıklar10 289.760.457 258.589.986Arazi ve Arsalar10 67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 90.995.496 83.384.245Binalar10 25.164.107 25.595.550Tesis, Makine ve Cihazlar10 96.590.119 72.051.740Taşıtlar10 718.565 2.371.505Mobilya ve Demirbaşlar10 2.423.009 2.432.086Özel Maliyetler10 3.542.935 3.694.321Yapılmakta Olan Yatırımlar10 1.663.495 416.000Diğer Maddi Duran Varlıklar10 1.173.454 1.155.262Kullanım Hakkı Varlıkları1.166.649 1.873.111Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.767.892 79.895.574Şerefiye79.518.119 79.518.119Lisanslar249.773 377.455Peşin Ödenmiş Giderler18.025.281 2.424.813İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.025.281 2.424.813Ertelenmiş Vergi Varlığı13 5.986.847 941.649Diğer Duran Varlıklar2.950.000 3.600.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 2.950.000 3.600.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR397.681.556 347.349.563TOPLAM VARLIKLAR695.708.516 558.517.929KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar191.899.929 140.568.023İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 191.899.929 140.568.023Banka Kredileri12 191.860.202 140.535.780Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 39.727 32.243Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 3.298.005 3.361.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 3.298.005 3.361.759Banka Kredileri12 1.248.126 1.153.535Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.049.879 2.208.224Ticari Borçlar153.638.652 118.757.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 6.863.698 1.041.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 146.774.954 117.715.980Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.913.924 3.250.441Diğer Borçlar15.482.422 14.965.033İlişkili Taraflara Diğer Borçlar40.592 40.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.441.830 14.924.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)287.161 2.939.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 287.161 2.939.186Kısa Vadeli Karşılıklar6.389.050 8.381.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar971.694 1.229.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.417.356 7.152.848ARA TOPLAM373.909.143 292.224.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER373.909.143 292.224.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar737.134 1.868.624İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 737.134 1.868.624Banka Kredileri648.979Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 737.134 1.219.645Diğer Borçlar39.081.858 33.627.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar39.081.858 33.627.205Uzun Vadeli Karşılıklar8.367.152 9.040.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.367.152 9.040.147TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.186.144 44.535.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER422.095.287 336.760.355ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar273.613.229 221.757.574Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)491.100 -622.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)491.100 -622.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)491.100 -622.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.215.442 6.215.442Yasal Yedekler6.215.442 6.215.442Diğer Yedekler1.574.038 1.745.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.195.168 89.885.798Net Dönem Karı veya Zararı50.913.978 45.309.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR273.613.229 221.757.574TOPLAM KAYNAKLAR695.708.516 558.517.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 422.527.344 326.635.498 157.543.747 132.625.585Satışların Maliyeti17 -317.557.489 -253.133.887 -108.334.387 -94.346.920TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.969.855 73.501.611 49.209.360 38.278.665BRÜT KAR (ZARAR)104.969.855 73.501.611 49.209.360 38.278.665Genel Yönetim Giderleri16 -20.227.128 -11.178.165 -10.466.400 -6.695.320Pazarlama Giderleri16 -9.955.420 -10.034.690 -2.669.006 -4.145.470Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 9.369.116 9.853.950 3.726.578 7.400.891Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -25.775.608 -19.882.836 -5.914.569 -10.276.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)58.380.815 42.259.870 33.885.963 24.562.009FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.380.815 42.259.870 33.885.963 24.562.009Finansman Gelirleri18 22.543.924 3.120.543 14.808.547 2.371.374Finansman Giderleri18 -30.188.760 -12.422.111 -21.037.176 -4.349.870SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.735.979 32.958.302 27.657.334 22.583.513Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri177.999 -7.660.573 -6.241.685 -5.520.645Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -4.976.868 -7.670.466 -2.857.876 -5.413.798Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 5.154.867 9.893 -3.383.809 -106.847SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.913.978 25.297.729 21.415.649 17.062.868DÖNEM KARI (ZARARI)50.913.978 25.297.729 21.415.649 17.062.868Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları50.913.978 25.297.729 21.415.649 17.062.868Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetletlerden Pay Başına Kazanç 19 0,05090000 0,02530000 0,02140000 0,01710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.113.416 -114.649 292.146 -295.676Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.223.085 -143.311 451.504 -369.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-109.669 28.662 -159.358 73.919Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-109.669 28.662 -159.358 73.919Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.113.416 -114.649 292.146 -295.676TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.027.394 25.183.080 21.707.795 16.767.192Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları52.027.394 25.183.080 21.707.795 16.767.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867471BIST