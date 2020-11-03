***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler135.067 135.067 135.067Transferler1.150.000 27.276.630 -28.426.630 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-133.952 41.765.696 41.631.744 41.631.744Kar Payları-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-257.608 -257.608 -257.608Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -446.095 6.215.442 1.831.647 89.872.482 41.765.696 218.462.675 218.462.675Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Transferler1.950.000 43.359.370 -45.309.370 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.311.754 80.219.390 81.531.144 81.531.144Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-257.608 -257.608 -257.608Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 689.438 8.165.442 1.488.169 113.245.168 80.219.390 283.031.110 283.031.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI146.625.756 -12.940.915Dönem Karı (Zararı)80.219.390 41.765.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.179.810 29.106.699Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 14.368.046 7.809.372Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-87.130 955.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-195.952 1.174.293Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler108.822 -218.394Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.050.973 8.315.099Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.555.553 -441.030Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 13.500.290 7.844.117Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri106.236 912.012Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 7.672.241 12.497.632Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10.175.680 -471.303İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.654.329 -69.769.362Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -17.687.043 -44.678.062İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -82.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -17.687.043 -44.595.245Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-327.025 -119.805İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-327.025 -119.805Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 115.583.128 21.663.947Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -28.973.594 14.519.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -63.734.321 -59.553.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-144.851 -2.078.062İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-63.589.470 -57.475.644Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.098.206 -836.237Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.683.814 -763.823İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.183.814 -763.823Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.117.180 1.501.924İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.909.604 -1.503.384Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -4.909.604 -1.503.384Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları150.053.529 1.103.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-556.875 -722.031Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.870.898 -13.321.917YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-66.760.734 -21.428.359Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.034.739 121.002Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 2.034.739 121.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.795.473 -21.549.361Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -68.795.473 -21.549.361FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.841.196 40.460.398Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri124.887.184 322.169.398Kredilerden Nakit Girişleri12 124.887.184 322.169.398Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.237.827 -261.962.198Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -96.237.827 -261.962.198Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları454.184 -639.000Ödenen Temettüler-20.000.000 -12.000.000Ödenen Faiz-13.500.290 -7.548.832Alınan Faiz18 1.555.553 441.030YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.023.826 6.091.124NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.023.826 6.091.124DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.401.880 3.742.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ110.425.706 9.833.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 110.425.706 33.401.880Ticari Alacaklar38.709.610 21.058.645İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 81.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 38.709.610 20.977.183Diğer Alacaklar613.944 286.919İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar613.944 286.919Stoklar8 26.475.946 142.085.050Peşin Ödenmiş Giderler9 6.004.019 1.785.273İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.091.296 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 3.912.723 1.785.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.081.733 6.363.489Diğer Dönen Varlıklar11 11.096.714 6.187.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.096.714 6.187.110ARA TOPLAM194.407.672 211.168.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR194.407.672 211.168.366DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 24.430 24.430Maddi Duran Varlıklar10 312.246.424 258.589.986Arazi ve Arsalar67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri90.043.604 83.384.245Binalar26.029.920 25.595.550Tesis, Makine ve Cihazlar98.301.242 72.051.740Taşıtlar889.198 2.371.505Mobilya ve Demirbaşlar2.413.840 2.432.086Özel Maliyetler3.552.703 3.694.321Yapılmakta Olan Yatırımlar22.170.783 416.000Diğer Maddi Duran Varlıklar1.355.857 1.155.262Kullanım Hakkı Varlıkları984.699 1.873.111Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.764.176 79.895.574Şerefiye79.518.119 79.518.119Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar246.057 377.455Peşin Ödenmiş Giderler27.179.661 2.424.813Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.875.294 941.649Diğer Duran Varlıklar1.950.000 3.600.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 1.950.000 3.600.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR425.024.684 347.349.563TOPLAM VARLIKLAR619.432.356 558.517.929KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 178.798.996 140.568.023İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar178.798.996 140.568.023Banka Kredileri12 178.754.951 140.535.780Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 44.045 32.243Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 3.918.001 3.361.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.918.001 3.361.759Banka Kredileri12 1.248.126 1.153.535Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.669.875 2.208.224Ticari Borçlar55.067.830 118.757.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 897.138 1.041.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 54.170.692 117.715.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.152.235 3.250.441Diğer Borçlar27.460.032 14.965.033İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.540.592 40.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.919.440 14.924.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.056.366 2.939.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.056.366 2.939.186Kısa Vadeli Karşılıklar8.286.705 8.381.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.025.035 1.229.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.261.670 7.152.848ARA TOPLAM281.740.165 292.224.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER281.740.165 292.224.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.212.178 1.868.624İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.212.178 1.868.624Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.212.178 1.868.624Diğer Borçlar44.816.020 33.627.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar44.816.020 33.627.205Uzun Vadeli Karşılıklar8.632.883 9.040.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.632.883 9.040.147TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.661.081 44.535.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER336.401.246 336.760.355ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar283.031.110 221.757.574Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)689.438 -622.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)689.438 -622.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)689.438 -622.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.165.442 6.215.442Yasal Yedekler8.165.442 6.215.442Diğer Yedekler1.488.169 1.745.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları113.245.168 89.885.798Net Dönem Karı veya Zararı80.219.390 45.309.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR283.031.110 221.757.574TOPLAM KAYNAKLAR619.432.356 558.517.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 568.054.478 438.568.233 145.527.134 111.932.735Satışların Maliyeti17 -413.103.001 -333.541.469 -95.545.512 -80.407.582TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)154.951.477 105.026.764 49.981.622 31.525.153BRÜT KAR (ZARAR)154.951.477 105.026.764 49.981.622 31.525.153Genel Yönetim Giderleri16 -30.862.352 -16.285.311 -10.635.224 -5.107.146Pazarlama Giderleri16 -13.824.922 -12.969.679 -3.869.502 -2.934.989Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 17.715.190 18.566.208 8.346.074 8.712.258Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -49.665.033 -28.167.232 -15.575.912 -8.284.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.314.360 66.170.750 28.247.058 23.910.880Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.747.472 1.747.472FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)80.061.832 66.170.750 29.994.530 23.910.880Finansman Gelirleri18 38.444.908 3.497.000 15.900.984 376.457Finansman Giderleri18 -32.209.819 -15.404.422 -10.334.572 -2.982.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.296.921 54.263.328 35.560.942 21.305.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.077.531 -12.497.632 -6.255.530 -4.837.059Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -8.152.654 -12.527.084 -3.175.786 -4.856.618Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 2.075.123 29.452 -3.079.744 19.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)80.219.390 41.765.696 29.305.412 16.467.967DÖNEM KARI (ZARARI)80.219.390 41.765.696 29.305.412 16.467.967Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları80.219.390 41.765.696 29.305.412 16.467.967Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,08020000 0,04180000 0,02930000 0,01650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.311.754 -133.952 198.338 -19.303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.453.232 -167.440 230.147 -24.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-141.478 33.488 -31.809 4.826Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-141.478 33.488 -31.809 4.826Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.311.754 -133.952 198.338 -19.303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.531.144 41.631.744 29.503.750 16.448.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları81.531.144 41.631.744 29.503.750 16.448.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885934BIST