***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Transferler45.309.370 -45.309.370Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)821.270 29.498.329 30.319.599 30.319.599Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-85.869 -85.869 -85.869Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 198.954 6.215.442 1.659.908 135.195.168 29.498.329 251.991.304 251.991.304Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907Düzeltmelerden Sonraki Tutar102.201.998 -102.201.998Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-304.672 39.231.974 38.927.302 38.927.302Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)85.870 85.870 85.870Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 419.825 8.165.442 1.488.169 215.447.166 39.231.974 343.976.079 343.976.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.908.308 122.728.956Dönem Karı (Zararı)39.231.974 29.498.329Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.379.753 2.116.527Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 5.664.318 4.283.713Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.378.576 2.558.819Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler990.976 -140.409Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.387.600 2.699.228Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.184.196 -1.807.997Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -759.429 3.087Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 5.753.079 -3.189.203Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri190.546 1.378.119Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 9.533.565 -5.697.792Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.619.098 2.779.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler59.210.016 91.402.776Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.568.540 -9.963.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)80.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.568.540 -10.044.305Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.894.155 -4.561.237İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -4.894.155 -4.561.237Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 19.745.304 22.635.528Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -18.732.782 -31.009.177Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 71.477.304 109.853.421İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.711.486 3.303.554İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)67.765.818 106.549.867Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.836.489 -1.662.201Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.638.053 4.921.711İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.638.053 4.921.711Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 520.347 1.188.235Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları129.821.743 123.017.632Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-174.613 -288.676Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -3.738.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.173.950 -10.501.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri73.300Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 73.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.173.950 -10.574.376Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.173.950 -10.574.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.832.277 5.663.065Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.993.017 52.130.523Kredilerden Nakit Girişleri12 51.993.017 52.130.523Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.271.270 -49.200.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -83.271.270 -49.200.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-560.374 -453.574Ödenen Faiz18 -5.753.079 3.189.203Alınan Faiz18 759.429 -3.087YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.902.081 117.890.945NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.902.081 117.890.945DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ107.808.166 33.401.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ194.710.247 151.292.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 194.710.247 107.808.166Ticari Alacaklar24.400.128 25.994.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 24.400.128 25.994.961Diğer Alacaklar3.639.371 678.260İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.639.371 678.260Stoklar8 48.561.097 68.350.157Peşin Ödenmiş Giderler15.932.371 2.837.372İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 15.932.371 2.837.372Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.337 188.887Diğer Dönen Varlıklar14.500.679 11.217.635İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 14.500.679 11.217.635ARA TOPLAM301.751.230 217.075.438TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR301.751.230 217.075.438DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24.430 24.430Diğer Finansal Yatırımlar5 24.430 24.430Maddi Duran Varlıklar311.052.769 314.401.402Arazi ve Arsalar10 67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 88.291.992 89.546.853Binalar10 25.685.234 25.829.660Tesis, Makine ve Cihazlar10 118.406.430 121.505.921Taşıtlar10 657.940 723.499Mobilya ve Demirbaşlar10 2.496.865 2.483.708Özel Maliyetler10 3.369.809 3.471.075Yapılmakta Olan Yatırımlar10 1.670.360 416.422Diğer Maddi Duran Varlıklar10 2.984.862 2.934.987Kullanım Hakkı Varlıkları4.301.680 720.018Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.043.279 79.769.387Şerefiye79.518.119 79.518.119Lisanslar251.268Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar525.160Peşin Ödenmiş Giderler9 47.679.658 42.041.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 47.679.658 42.041.875Ertelenmiş Vergi Varlığı13 787.275 2.771.363Diğer Duran Varlıklar1.350.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 1.350.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR443.889.091 441.078.475TOPLAM VARLIKLAR745.640.321 658.153.913KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar182.200.696 212.773.208212.773.208Banka Kredileri12 182.166.287 212.719.131Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar34.409 54.077Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 3.785.795 2.705.164İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 3.785.795 2.705.164Banka Kredileri692.121 665.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.093.674 2.039.278Ticari Borçlar131.437.025 59.839.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.285.871 1.574.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 126.151.154 58.264.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.298.273 4.134.762Diğer Borçlar14.807.812 21.699.782İlişkili Taraflara Diğer Borçlar40.592 7.233.578İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.767.220 14.466.204Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.016.430 1.496.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.016.430 1.496.083Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 7.590.274 3.838.027Kısa Vadeli Karşılıklar10.128.002 6.625.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar944.610 830.158Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.183.392 5.795.793ARA TOPLAM354.264.307 313.112.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER354.264.307 313.112.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.223.771 953.357İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 3.223.771 953.357Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 3.223.771 953.357Diğer Borçlar33.875.634 29.724.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33.875.634 29.724.091Uzun Vadeli Karşılıklar10.300.530 9.235.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.300.530 9.235.664Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü165.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.399.935 40.078.805TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER401.664.242 353.191.006ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar343.976.079 304.962.907Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)419.825 724.497Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)419.825 724.497Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)419.825 724.497Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.165.442 8.165.442Yasal Yedekler8.165.442 8.165.442Diğer Yedekler1.488.169 1.402.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları215.447.166 113.245.168Net Dönem Karı veya Zararı39.231.974 102.201.998TOPLAM ÖZKAYNAKLAR343.976.079 304.962.907TOPLAM KAYNAKLAR745.640.321 658.153.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 255.551.467 264.983.597Satışların Maliyeti15 -182.941.383 -209.223.102TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.610.084 55.760.495BRÜT KAR (ZARAR)72.610.084 55.760.495Genel Yönetim Giderleri16 -11.536.674 -9.760.728Pazarlama Giderleri16 -6.275.696 -7.286.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 11.473.908 5.642.538Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -16.310.774 -19.861.039ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.960.848 24.494.852Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.913.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.047.848 24.494.852Finansman Gelirleri18 22.897.794 7.735.377Finansman Giderleri18 -18.180.103 -9.151.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.765.539 23.078.645Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.533.565 6.419.684Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -7.656.888 -2.118.992Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -1.876.677 8.538.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.231.974 29.498.329DÖNEM KARI (ZARARI)39.231.974 29.498.329Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları39.231.974 29.498.329Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,03920000 0,02950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-304.672 821.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-362.954 771.581Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler58.282 49.689Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri58.282 49.689Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-304.672 821.270TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.927.302 30.319.599Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.927.302 30.319.599http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934999BIST