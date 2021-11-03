***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2021 18:33
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574
Transferler
1.950.000 43.359.370 -45.309.370 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.311.754 80.219.390 81.531.144 81.531.144
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.608 -257.608 -257.608
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 689.438 8.165.442 1.488.169 113.245.168 80.219.390 283.031.110 283.031.110
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907
Transferler
2.450.000 99.751.998 -102.201.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.616 102.905.930 102.808.314 102.808.314
Kar Payları
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
581.182 -838.790 -257.608 -257.608
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 626.881 10.615.442 1.983.481 187.158.376 102.905.930 382.513.613 382.513.613
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
146.449.903 146.625.756
Dönem Karı (Zararı)
102.905.930 80.219.390
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.593.393 44.179.810
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 18.420.370 14.368.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.352.579 1.507.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.659.789 1.398.758
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.692.790 108.822
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.297.406 12.050.973
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.203.364 -1.555.553
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 14.347.739 13.500.290
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
153.031 106.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 28.219.298 6.077.531
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.303.740 10.175.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.817.839 25.654.329
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.687.119 -17.687.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -112.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.574.924 -17.687.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-427.365 -327.025
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-177.365 -327.025
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -27.710.241 115.583.128
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 32.158.697 -28.973.594
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.005.331 -63.734.321
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.683.056 -144.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.322.275 -63.589.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.661.394 -1.098.206
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.463.174 23.683.814
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.463.174 14.183.814
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -242.341 3.117.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.790.233 -4.909.604
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -2.790.233 -4.909.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
171.681.484 150.053.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-830.885 -556.875
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -24.400.696 -2.870.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.608.357 -66.760.734
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-11.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.583 2.034.739
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 8.583 2.034.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.605.840 -68.795.473
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -116.605.840 -68.795.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.467.025 -2.841.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.167.776 124.887.184
Kredilerden Nakit Girişleri
12 135.167.776 124.887.184
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-189.238.449 -96.237.827
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -189.238.449 -96.237.827
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.251.977 454.184
Ödenen Temettüler
-25.000.000 -20.000.000
Ödenen Faiz
18 -14.347.739 -13.500.290
Alınan Faiz
18 1.203.364 1.555.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.625.479 77.023.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.625.479 77.023.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.808.166 33.401.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.182.687 110.425.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.182.687 107.808.166
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
29.669.561 25.994.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 112.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.557.366 25.994.961
Diğer Alacaklar
1.105.625 678.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
855.625 678.260
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Stoklar
8 95.991.096 68.350.157
Peşin Ödenmiş Giderler
5.394.708 2.837.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.394.708 2.837.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.799 188.887
Diğer Dönen Varlıklar
15.357.868 11.217.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 15.357.868 11.217.635
ARA TOPLAM
189.713.344 217.075.438
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.713.344 217.075.438
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
35.530 24.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
5 35.530 24.430
Ticari Alacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar
414.052.888 314.401.402
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 86.389.315 89.546.853
Binalar
10 25.221.611 25.829.660
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 213.614.942 121.505.921
Taşıtlar
10 1.339.034 723.499
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.762.819 2.483.708
Özel Maliyetler
10 3.709.667 3.471.075
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 8.690.645 416.422
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 4.835.578 2.934.987
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.500.903 720.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.976.350 79.769.387
Şerefiye
79.518.119 79.518.119
Lisanslar
251.268
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
458.231
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.325.842 42.041.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.325.842 42.041.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 207.136 2.771.363
Diğer Duran Varlıklar
11 0 1.350.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.350.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
505.098.649 441.078.475
TOPLAM VARLIKLAR
694.811.993 658.153.913
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 160.435.162 212.773.208
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.435.162 212.773.208
Banka Kredileri
12 160.354.039 212.719.131
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 81.123 54.077
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 2.269.048 2.705.164
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.269.048 2.705.164
Banka Kredileri
665.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.269.048 2.039.278
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
65.915.765 59.839.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.257.441 1.574.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 61.658.324 58.264.839
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.473.368 4.134.762
Diğer Borçlar
16.031.657 21.699.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 7.233.578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.991.065 14.466.204
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.253.742 1.496.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.253.742 1.496.083
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 5.089.927 3.838.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.164.130 6.625.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.675.548 830.158
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.488.582 5.795.793
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
262.632.799 313.112.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.632.799 313.112.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.018.761 953.357
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.018.761 953.357
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.018.761 953.357
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
36.330.426 29.724.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.330.426 29.724.091
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.316.394 9.235.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.316.394 9.235.664
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
165.693
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.665.581 40.078.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
312.298.380 353.191.006
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
382.513.613 304.962.907
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
626.881 724.497
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
626.881 724.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
626.881 724.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.615.442 8.165.442
Yasal Yedekler
10.615.442 8.165.442
Diğer Yedekler
1.983.481 1.402.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
187.158.376 113.245.168
Net Dönem Karı veya Zararı
102.905.930 102.201.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
382.513.613 304.962.907
TOPLAM KAYNAKLAR
694.811.993 658.153.913
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 560.744.567 568.054.478 103.924.161 145.527.134
Satışların Maliyeti
17 -362.372.232 -413.103.001 -49.769.427 -95.545.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.372.335 154.951.477 54.154.734 49.981.622
BRÜT KAR (ZARAR)
198.372.335 154.951.477 54.154.734 49.981.622
Genel Yönetim Giderleri
16 -38.070.446 -30.862.352 -13.475.834 -10.635.224
Pazarlama Giderleri
16 -9.930.867 -13.824.922 -774.711 -3.869.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 12.187.795 17.715.190 2.839.580 8.346.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -25.421.806 -49.665.033 -2.726.277 -15.575.912
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.137.011 78.314.360 40.017.492 28.247.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.413.463 1.747.472 -643.773 1.747.472
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.016.800 -828.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
136.533.674 80.061.832 38.545.119 29.994.530
Finansman Gelirleri
18 32.709.548 38.444.908 2.127.342 15.900.984
Finansman Giderleri
18 -38.117.994 -32.209.819 -8.527.278 -10.334.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.125.228 86.296.921 32.145.183 35.560.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.219.298 -6.077.531 -5.003.636 -6.255.530
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -25.821.165 -8.152.654 -5.107.515 -3.175.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -2.398.133 2.075.123 103.879 -3.079.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.905.930 80.219.390 27.141.547 29.305.412
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.905.930 80.219.390 27.141.547 29.305.412
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
102.905.930 80.219.390 27.141.547 29.305.412
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,10290000 0,08020000 0,02710000 0,02930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-97.616 1.311.754 166.716 198.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97.215 1.453.232 200.754 230.147
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-401 -141.478 -34.038 -31.809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-97.616 1.311.754 166.716 198.338
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.808.314 81.531.144 27.308.263 29.503.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
102.808.314 81.531.144 27.308.263 29.503.750
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974581
BIST