***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Transferler1.950.000 43.359.370 -45.309.370 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.311.754 80.219.390 81.531.144 81.531.144Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-257.608 -257.608 -257.608Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 689.438 8.165.442 1.488.169 113.245.168 80.219.390 283.031.110 283.031.110Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907Transferler2.450.000 99.751.998 -102.201.998Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-97.616 102.905.930 102.808.314 102.808.314Kar Payları-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)581.182 -838.790 -257.608 -257.608Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 626.881 10.615.442 1.983.481 187.158.376 102.905.930 382.513.613 382.513.613Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI146.449.903 146.625.756Dönem Karı (Zararı)102.905.930 80.219.390Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.593.393 44.179.810Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 18.420.370 14.368.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.352.579 1.507.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.659.789 1.398.758Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.692.790 108.822Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.297.406 12.050.973Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.203.364 -1.555.553Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 14.347.739 13.500.290Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri153.031 106.236Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 28.219.298 6.077.531Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10.303.740 10.175.680İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.817.839 25.654.329Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.687.119 -17.687.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -112.195İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.574.924 -17.687.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-427.365 -327.025İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-177.365 -327.025Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -27.710.241 115.583.128Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 32.158.697 -28.973.594Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 6.005.331 -63.734.321İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.683.056 -144.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.322.275 -63.589.470Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.661.394 -1.098.206Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.463.174 23.683.814İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.463.174 14.183.814Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -242.341 3.117.180İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.790.233 -4.909.604Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -2.790.233 -4.909.604Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları171.681.484 150.053.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-830.885 -556.875Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -24.400.696 -2.870.898YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-116.608.357 -66.760.734Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-11.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.583 2.034.739Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 8.583 2.034.739Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-116.605.840 -68.795.473Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -116.605.840 -68.795.473FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-95.467.025 -2.841.196Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri135.167.776 124.887.184Kredilerden Nakit Girişleri12 135.167.776 124.887.184Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-189.238.449 -96.237.827Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -189.238.449 -96.237.827Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.251.977 454.184Ödenen Temettüler-25.000.000 -20.000.000Ödenen Faiz18 -14.347.739 -13.500.290Alınan Faiz18 1.203.364 1.555.553YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.625.479 77.023.826NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.625.479 77.023.826DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ107.808.166 33.401.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.182.687 110.425.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 42.182.687 107.808.166Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar29.669.561 25.994.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 112.195İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 29.557.366 25.994.961Diğer Alacaklar1.105.625 678.260İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar855.625 678.260Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarStoklar8 95.991.096 68.350.157Peşin Ödenmiş Giderler5.394.708 2.837.372İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 5.394.708 2.837.372Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11.799 188.887Diğer Dönen Varlıklar15.357.868 11.217.635İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 15.357.868 11.217.635ARA TOPLAM189.713.344 217.075.438TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR189.713.344 217.075.438DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar35.530 24.430Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar5 35.530 24.430Ticari AlacaklarMaddi Duran Varlıklar414.052.888 314.401.402Arazi ve Arsalar10 67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 86.389.315 89.546.853Binalar10 25.221.611 25.829.660Tesis, Makine ve Cihazlar10 213.614.942 121.505.921Taşıtlar10 1.339.034 723.499Mobilya ve Demirbaşlar10 2.762.819 2.483.708Özel Maliyetler10 3.709.667 3.471.075Yapılmakta Olan Yatırımlar10 8.690.645 416.422Diğer Maddi Duran Varlıklar10 4.835.578 2.934.987Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.500.903 720.018Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.976.350 79.769.387Şerefiye79.518.119 79.518.119Lisanslar251.268Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar458.231Peşin Ödenmiş Giderler9 7.325.842 42.041.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.325.842 42.041.875Ertelenmiş Vergi Varlığı13 207.136 2.771.363Diğer Duran Varlıklar11 0 1.350.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 1.350.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR505.098.649 441.078.475TOPLAM VARLIKLAR694.811.993 658.153.913KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 160.435.162 212.773.208İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar160.435.162 212.773.208Banka Kredileri12 160.354.039 212.719.131Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 81.123 54.077Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 2.269.048 2.705.164İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.269.048 2.705.164Banka Kredileri665.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.269.048 2.039.278Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar65.915.765 59.839.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.257.441 1.574.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 61.658.324 58.264.839Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.473.368 4.134.762Diğer Borçlar16.031.657 21.699.782İlişkili Taraflara Diğer Borçlar40.592 7.233.578İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.991.065 14.466.204Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.253.742 1.496.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.253.742 1.496.083Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 5.089.927 3.838.027Kısa Vadeli Karşılıklar9.164.130 6.625.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.675.548 830.158Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.488.582 5.795.793Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM262.632.799 313.112.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.632.799 313.112.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.018.761 953.357İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.018.761 953.357Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.018.761 953.357Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar36.330.426 29.724.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.330.426 29.724.091Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar11.316.394 9.235.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.316.394 9.235.664Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü165.693Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.665.581 40.078.805TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER312.298.380 353.191.006ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar382.513.613 304.962.907Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)626.881 724.497Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)626.881 724.497Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)626.881 724.497Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.615.442 8.165.442Yasal Yedekler10.615.442 8.165.442Diğer Yedekler1.983.481 1.402.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları187.158.376 113.245.168Net Dönem Karı veya Zararı102.905.930 102.201.998TOPLAM ÖZKAYNAKLAR382.513.613 304.962.907TOPLAM KAYNAKLAR694.811.993 658.153.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 560.744.567 568.054.478 103.924.161 145.527.134Satışların Maliyeti17 -362.372.232 -413.103.001 -49.769.427 -95.545.512TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)198.372.335 154.951.477 54.154.734 49.981.622BRÜT KAR (ZARAR)198.372.335 154.951.477 54.154.734 49.981.622Genel Yönetim Giderleri16 -38.070.446 -30.862.352 -13.475.834 -10.635.224Pazarlama Giderleri16 -9.930.867 -13.824.922 -774.711 -3.869.502Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 12.187.795 17.715.190 2.839.580 8.346.074Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -25.421.806 -49.665.033 -2.726.277 -15.575.912ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)137.137.011 78.314.360 40.017.492 28.247.058Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.413.463 1.747.472 -643.773 1.747.472Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-9.016.800 -828.600FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)136.533.674 80.061.832 38.545.119 29.994.530Finansman Gelirleri18 32.709.548 38.444.908 2.127.342 15.900.984Finansman Giderleri18 -38.117.994 -32.209.819 -8.527.278 -10.334.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)131.125.228 86.296.921 32.145.183 35.560.942Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.219.298 -6.077.531 -5.003.636 -6.255.530Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -25.821.165 -8.152.654 -5.107.515 -3.175.786Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -2.398.133 2.075.123 103.879 -3.079.744SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)102.905.930 80.219.390 27.141.547 29.305.412DÖNEM KARI (ZARARI)102.905.930 80.219.390 27.141.547 29.305.412Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları102.905.930 80.219.390 27.141.547 29.305.412Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,10290000 0,08020000 0,02710000 0,02930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-97.616 1.311.754 166.716 198.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-97.215 1.453.232 200.754 230.147Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-401 -141.478 -34.038 -31.809Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-97.616 1.311.754 166.716 198.338TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.808.314 81.531.144 27.308.263 29.503.750Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları102.808.314 81.531.144 27.308.263 29.503.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974581BIST