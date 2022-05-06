***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907Transferler102.201.998 -102.201.998 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-304.672 39.231.974 38.927.302 38.927.302Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)85.870 85.870 85.870Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 419.825 8.165.442 1.488.169 215.447.166 39.231.974 343.976.079 343.976.079Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 768.339 10.615.442 1.897.611 187.158.376 117.972.873 397.636.144 397.636.144Transferler117.972.873 -117.972.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.792.943 41.940.253 40.147.310 40.147.310Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-85.869 -85.869 -85.869Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -1.024.604 10.615.442 1.811.742 305.131.249 41.940.253 437.697.585 437.697.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.006.001 125.908.308Dönem Karı (Zararı)41.940.253 39.231.974Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler54.344.004 31.379.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 8.657.771 5.664.318Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.051.233 4.378.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.295.021 990.976Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 5.756.212 3.387.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.919.624 5.184.196Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -604.279 -759.429Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 7.003.352 5.753.079Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri520.551 190.546Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 8.151.554 9.533.565Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23.563.822 6.619.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-37.440.497 59.210.016Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.464.100 1.568.540İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -74.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.389.678 1.568.540Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.339.347 -4.894.155İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -4.339.347 -4.894.155Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -17.816.503 19.745.304Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -14.062.549 -18.732.782Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.455.444 71.477.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.770.596 3.711.486İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.684.848 67.765.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.171.581 -1.836.489Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.670.683 -8.638.053İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.670.683 -8.638.053Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 4.628.822 520.347Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.843.760 129.821.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-530.815 -174.613Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -8.306.944 -3.738.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.756.814 -2.173.950Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.226.517Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 1.226.517Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.983.331 -2.173.950Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.983.331 -2.173.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.968.273 -36.832.277Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri112.425.696 51.993.017Kredilerden Nakit Girişleri12 112.425.696 51.993.017Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-120.154.375 -83.271.270Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -120.154.375 -83.271.270Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-725.927 -560.374Ödenen Faiz18 -5.117.946 -5.753.079Alınan Faiz18 604.279 759.429YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.280.914 86.902.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.280.914 86.902.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ140.075.618 107.808.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ170.356.532 194.710.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 170.356.532 140.075.618Ticari Alacaklar45.837.690 39.397.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 74.422 256.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 45.763.268 39.141.621Diğer Alacaklar1.068.109 858.060İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.068.109 858.060Stoklar8 312.313.054 294.233.532Peşin Ödenmiş Giderler16.794.124 2.701.060İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16.794.124 2.701.060Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.213 7.213Diğer Dönen Varlıklar19.525.157 15.395.859İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 19.525.157 15.395.859ARA TOPLAM565.901.879 492.669.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR565.901.879 492.669.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar35.530 35.530Diğer Finansal Yatırımlar5 35.530 35.530Maddi Duran Varlıklar411.061.473 412.556.398Arazi ve Arsalar10 67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 84.095.420 85.370.141Binalar10 26.067.123 26.055.120Tesis, Makine ve Cihazlar10 217.187.472 221.399.897Taşıtlar10 4.333.171 1.249.455Mobilya ve Demirbaşlar10 3.998.753 3.586.900Özel Maliyetler10 3.744.564 3.710.606Yapılmakta Olan Yatırımlar10 -538.036 -978.203Diğer Maddi Duran Varlıklar10 4.683.729 4.673.205Kullanım Hakkı Varlıkları3.342.891 3.354.033Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.865.689 79.914.767Şerefiye79.518.119 79.518.119Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar347.570 396.648Peşin Ödenmiş Giderler9 7.282.013 7.312.528TOPLAM DURAN VARLIKLAR501.587.596 503.173.256TOPLAM VARLIKLAR1.067.489.475 995.842.285KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar172.545.747 166.453.664İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar172.545.747 166.453.664Banka Kredileri12 169.938.990 163.824.510Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.606.757 2.629.154Ticari Borçlar333.095.695 325.880.778İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.979.109 534.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 327.116.586 325.345.990Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.958.912 7.130.493Diğer Borçlar29.672.349 26.422.931İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 40.592 40.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.631.757 26.382.339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.146.656 2.517.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.146.656 2.517.834Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 11.411.453 8.302.954Kısa Vadeli Karşılıklar18.926.347 12.427.436Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.609.824 1.867.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 16.316.523 10.560.311ARA TOPLAM577.757.159 549.136.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER577.757.159 549.136.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.562.045 1.703.719İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.562.045 1.703.719Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.562.045 1.703.719Diğer Borçlar33.295.176 29.362.375İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33.295.176 29.362.375Uzun Vadeli Karşılıklar14.966.786 12.081.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.966.786 12.081.108Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 2.210.724 5.922.849TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.034.731 49.070.051TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER629.791.890 598.206.141ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar437.697.585 397.636.144Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.024.604 768.339Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.024.604 768.339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.024.604 768.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.615.442 10.615.442Diğer Yedekler1.811.742 1.897.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları305.131.249 187.158.376Net Dönem Karı veya Zararı41.940.253 117.972.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR437.697.585 397.636.144TOPLAM KAYNAKLAR1.067.489.475 995.842.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 344.036.468 255.551.467Satışların Maliyeti15 -224.045.923 -182.941.383TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)119.990.545 72.610.084BRÜT KAR (ZARAR)119.990.545 72.610.084Genel Yönetim Giderleri16 -22.841.959 -11.536.674Pazarlama Giderleri16 -3.725.075 -6.275.696Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 7.733.200 11.473.908Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -32.770.239 -16.310.774ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.386.472 49.960.848Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler135.181Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-7.175.830 -5.913.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.345.823 44.047.848Finansman Gelirleri18 11.515.194 22.897.794Finansman Giderleri18 -22.769.210 -18.180.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.091.807 48.765.539Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.151.554 -9.533.565Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -11.415.443 -7.656.888Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 3.263.889 -1.876.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.940.253 39.231.974DÖNEM KARI (ZARARI)41.940.253 39.231.974Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.940.253 39.231.974Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,04190000 0,03920000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.792.943 -304.672Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.241.179 -362.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler448.236 58.282Dönem Vergi (Gideri) Geliri448.236 58.282Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.792.943 -304.672TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.147.310 38.927.302Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.147.310 38.927.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027351BIST