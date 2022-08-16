***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:26
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907
Transferler
2.450.000 99.751.998 -102.201.998 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-264.332 75.764.383 75.500.051 75.500.051
Kar Payları
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
667.051 -838.790 -171.739 -171.739
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 460.165 10.615.442 2.069.350 187.158.376 75.764.383 355.291.219 355.291.219
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 768.339 10.615.442 1.897.611 187.158.376 117.972.873 397.636.144 397.636.144
Transferler
2.950.000 115.022.873 -117.972.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.213.119 125.981.200 122.768.081 122.768.081
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-171.739 -171.739 -171.739
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -2.444.780 13.565.442 1.725.872 272.181.249 125.981.200 490.232.486 490.232.486
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.531.445 115.765.670
Dönem Karı (Zararı)
125.981.200 75.764.383
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
125.981.200 75.764.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.386.792 52.879.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 17.549.501 11.904.409
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.238.948 1.256.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.476.310 2.639.951
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.237.362 -1.383.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.284.331 8.840.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -922.307 -1.142.743
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 13.887.106 9.853.332
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
319.532 130.165
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 26.016.161 23.215.662
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
54.297.851 7.662.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-196.971.649 -1.075.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.099.090 -30.591.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-435.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -26.099.090 -30.156.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.960.834 -185.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -9.960.834 -185.097
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 98.802.054 23.259.320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -13.512.509 -56.203.002
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.489.929 72.905.001
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.786.579 2.516.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -238.703.350 70.388.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.295.070 -1.812.222
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.049.573 -8.651.121
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.049.573 -8.651.121
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 6.633.302 202.977
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.396.343 127.568.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.025.064 -380.519
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -19.839.834 -11.421.981
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.716.596 -7.131.835
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-11.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.875.553 8.583
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.875.553 8.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.592.149 -7.129.318
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -26.592.149 -7.129.318
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.014.094 -101.400.013
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.421.325 93.810.595
Kredilerden Nakit Girişleri
12 131.421.325 93.810.595
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.313.593 -159.298.623
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -160.313.593 -159.298.623
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.173.577 -2.201.396
Ödenen Temettüler
-30.000.000 -25.000.000
Ödenen Faiz
18 -10.870.556 -9.853.332
Alınan Faiz
18 922.307 1.142.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.199.245 7.233.822
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.199.245 7.233.822
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.075.618 107.808.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.876.373 115.041.988
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.191.481 140.075.618
Ticari Alacaklar
65.416.848 39.397.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 256.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 65.416.848 39.141.621
Diğer Alacaklar
891.643 858.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
891.643 858.060
Stoklar
8 195.694.497 294.233.532
Peşin Ödenmiş Giderler
23.218.905 2.701.060
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.218.905 2.701.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.213 7.213
Diğer Dönen Varlıklar
25.323.110 15.395.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 25.323.110 15.395.859
ARA TOPLAM
377.743.697 492.669.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
377.743.697 492.669.029
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
35.530 35.530
Diğer Finansal Yatırımlar
5 35.530 35.530
Maddi Duran Varlıklar
10 419.355.378 412.556.398
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 83.946.630 85.370.141
Binalar
10 25.914.564 26.055.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 214.600.222 221.399.897
Taşıtlar
10 4.200.648 1.249.455
Mobilya ve Demirbaşlar
10 5.664.956 3.586.900
Özel Maliyetler
10 4.018.608 3.710.606
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 7.360.990 -978.203
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 6.159.483 4.673.205
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.153.443 3.354.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
80.030.182 79.914.767
Şerefiye
79.518.119 79.518.119
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
512.063 396.648
Peşin Ödenmiş Giderler
307.192 7.312.528
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 307.192 7.312.528
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.236.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
505.118.707 503.173.256
TOPLAM VARLIKLAR
882.862.404 995.842.285
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.419.470 166.453.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.419.470 166.453.664
Banka Kredileri
12 166.958.474 163.824.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.460.996 2.629.154
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Ticari Borçlar
85.893.471 325.880.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.321.367 534.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 83.572.104 325.345.990
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.835.423 7.130.493
Diğer Borçlar
32.759.587 26.422.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.718.995 26.382.339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.151.136 2.517.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.151.136 2.517.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 21.486.087 8.302.954
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.367.577 1.867.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.356.380 1.867.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 9.011.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.560.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.560.311
ARA TOPLAM
334.912.751 549.136.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.912.751 549.136.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.341.907 1.703.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.341.907 1.703.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.341.907 1.703.719
Diğer Borçlar
38.077.535 29.362.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.077.535 29.362.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.947.980 12.081.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.947.980 12.081.108
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 349.745 5.922.849
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.717.167 49.070.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
392.629.918 598.206.141
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
490.232.486 397.636.144
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.444.780 768.339
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.444.780 768.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.444.780 768.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.565.442 10.615.442
Yasal Yedekler
13.565.442 10.615.442
Diğer Yedekler
1.725.872 1.897.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
272.181.249 187.158.376
Net Dönem Karı veya Zararı
125.981.200 117.972.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
490.232.486 397.636.144
TOPLAM KAYNAKLAR
882.862.404 995.842.285
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 694.444.609 456.820.406 350.408.141 201.268.939
Satışların Maliyeti
15 -412.230.166 -312.602.805 -188.184.243 -129.661.422
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
282.214.443 144.217.601 162.223.898 71.607.517
BRÜT KAR (ZARAR)
282.214.443 144.217.601 162.223.898 71.607.517
Genel Yönetim Giderleri
15 -54.585.183 -24.594.612 -31.743.224 -13.057.938
Pazarlama Giderleri
16 -6.819.932 -9.156.156 -3.094.857 -2.880.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 24.407.495 9.348.215 16.674.295 3.624.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -65.315.939 -22.695.529 -32.545.700 -7.355.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.900.884 97.119.519 111.514.412 51.937.901
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.694.587 9.057.236 1.559.406 3.307.046
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.901.768 -8.188.200 -8.725.938 -1.304.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
165.693.703 97.988.555 104.347.880 53.940.707
Finansman Gelirleri
18 38.653.614 30.582.206 27.138.420 7.684.412
Finansman Giderleri
18 -52.349.956 -29.590.716 -29.580.746 -11.410.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.997.361 98.980.045 101.905.554 50.214.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.016.161 -23.215.662 -17.864.607 -13.682.097
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -33.022.967 -20.713.650 -21.607.524 -13.056.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 7.006.806 -2.502.012 3.742.917 -625.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.981.200 75.764.383 84.040.947 36.532.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.981.200 75.764.383 84.040.947 36.532.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
125.981.200 75.764.383 84.040.947 36.532.409
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,12600000 0,75800000 0,08400000 0,03650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.213.119 -264.332 -1.420.176 40.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.016.399 -297.969 -1.775.220 64.985
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
803.280 33.637 355.044 -24.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
803.280 33.637 355.044 -24.645
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.213.119 -264.332 -1.420.176 40.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.768.081 75.500.051 82.620.771 36.572.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.768.081 75.500.051 82.620.771 36.572.749
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056022
BIST