***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907Transferler2.450.000 99.751.998 -102.201.998 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-264.332 75.764.383 75.500.051 75.500.051Kar Payları-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)667.051 -838.790 -171.739 -171.739Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 460.165 10.615.442 2.069.350 187.158.376 75.764.383 355.291.219 355.291.219Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 768.339 10.615.442 1.897.611 187.158.376 117.972.873 397.636.144 397.636.144Transferler2.950.000 115.022.873 -117.972.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.213.119 125.981.200 122.768.081 122.768.081Kar Payları-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-171.739 -171.739 -171.739Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -2.444.780 13.565.442 1.725.872 272.181.249 125.981.200 490.232.486 490.232.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.531.445 115.765.670Dönem Karı (Zararı)125.981.200 75.764.383Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)125.981.200 75.764.383Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler112.386.792 52.879.333Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 17.549.501 11.904.409Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.238.948 1.256.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.476.310 2.639.951Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -2.237.362 -1.383.598Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.284.331 8.840.754Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -922.307 -1.142.743Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 13.887.106 9.853.332Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri319.532 130.165Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 26.016.161 23.215.662Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler54.297.851 7.662.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-196.971.649 -1.075.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.099.090 -30.591.402İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-435.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -26.099.090 -30.156.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.960.834 -185.097İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -9.960.834 -185.097Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 98.802.054 23.259.320Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -13.512.509 -56.203.002Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-240.489.929 72.905.001İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.786.579 2.516.123İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -238.703.350 70.388.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.295.070 -1.812.222Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.049.573 -8.651.121İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.049.573 -8.651.121Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 6.633.302 202.977Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.396.343 127.568.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.025.064 -380.519Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -19.839.834 -11.421.981YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.716.596 -7.131.835Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-11.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.875.553 8.583Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 2.875.553 8.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.592.149 -7.129.318Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -26.592.149 -7.129.318FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.014.094 -101.400.013Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri131.421.325 93.810.595Kredilerden Nakit Girişleri12 131.421.325 93.810.595Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-160.313.593 -159.298.623Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -160.313.593 -159.298.623Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.173.577 -2.201.396Ödenen Temettüler-30.000.000 -25.000.000Ödenen Faiz18 -10.870.556 -9.853.332Alınan Faiz18 922.307 1.142.743YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.199.245 7.233.822NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.199.245 7.233.822DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ140.075.618 107.808.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.876.373 115.041.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 67.191.481 140.075.618Ticari Alacaklar65.416.848 39.397.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 256.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 65.416.848 39.141.621Diğer Alacaklar891.643 858.060İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar891.643 858.060Stoklar8 195.694.497 294.233.532Peşin Ödenmiş Giderler23.218.905 2.701.060İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 23.218.905 2.701.060Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.213 7.213Diğer Dönen Varlıklar25.323.110 15.395.859İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 25.323.110 15.395.859ARA TOPLAM377.743.697 492.669.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR377.743.697 492.669.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar35.530 35.530Diğer Finansal Yatırımlar5 35.530 35.530Maddi Duran Varlıklar10 419.355.378 412.556.398Arazi ve Arsalar10 67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 83.946.630 85.370.141Binalar10 25.914.564 26.055.120Tesis, Makine ve Cihazlar10 214.600.222 221.399.897Taşıtlar10 4.200.648 1.249.455Mobilya ve Demirbaşlar10 5.664.956 3.586.900Özel Maliyetler10 4.018.608 3.710.606Yapılmakta Olan Yatırımlar10 7.360.990 -978.203Diğer Maddi Duran Varlıklar10 6.159.483 4.673.205Kullanım Hakkı Varlıkları3.153.443 3.354.033Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.030.182 79.914.767Şerefiye79.518.119 79.518.119Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar512.063 396.648Peşin Ödenmiş Giderler307.192 7.312.528İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 307.192 7.312.528Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.236.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR505.118.707 503.173.256TOPLAM VARLIKLAR882.862.404 995.842.285KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar169.419.470 166.453.664İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar169.419.470 166.453.664Banka Kredileri12 166.958.474 163.824.510Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.460.996 2.629.154Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıTicari Borçlar85.893.471 325.880.778İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.321.367 534.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 83.572.104 325.345.990Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.835.423 7.130.493Diğer Borçlar32.759.587 26.422.931İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 40.592 40.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar32.718.995 26.382.339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.151.136 2.517.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 9.151.136 2.517.834Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 21.486.087 8.302.954Kısa Vadeli Karşılıklar12.367.577 1.867.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.356.380 1.867.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 9.011.197Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.560.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.560.311ARA TOPLAM334.912.751 549.136.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER334.912.751 549.136.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.341.907 1.703.719İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.341.907 1.703.719Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.341.907 1.703.719Diğer Borçlar38.077.535 29.362.375İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar38.077.535 29.362.375Uzun Vadeli Karşılıklar17.947.980 12.081.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.947.980 12.081.108Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 349.745 5.922.849TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.717.167 49.070.051TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER392.629.918 598.206.141ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar490.232.486 397.636.144Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.444.780 768.339Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.444.780 768.339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.444.780 768.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.565.442 10.615.442Yasal Yedekler13.565.442 10.615.442Diğer Yedekler1.725.872 1.897.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları272.181.249 187.158.376Net Dönem Karı veya Zararı125.981.200 117.972.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR490.232.486 397.636.144TOPLAM KAYNAKLAR882.862.404 995.842.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 694.444.609 456.820.406 350.408.141 201.268.939Satışların Maliyeti15 -412.230.166 -312.602.805 -188.184.243 -129.661.422TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)282.214.443 144.217.601 162.223.898 71.607.517BRÜT KAR (ZARAR)282.214.443 144.217.601 162.223.898 71.607.517Genel Yönetim Giderleri15 -54.585.183 -24.594.612 -31.743.224 -13.057.938Pazarlama Giderleri16 -6.819.932 -9.156.156 -3.094.857 -2.880.460Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 24.407.495 9.348.215 16.674.295 3.624.497Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -65.315.939 -22.695.529 -32.545.700 -7.355.715ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)179.900.884 97.119.519 111.514.412 51.937.901Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.694.587 9.057.236 1.559.406 3.307.046Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.901.768 -8.188.200 -8.725.938 -1.304.240FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)165.693.703 97.988.555 104.347.880 53.940.707Finansman Gelirleri18 38.653.614 30.582.206 27.138.420 7.684.412Finansman Giderleri18 -52.349.956 -29.590.716 -29.580.746 -11.410.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)151.997.361 98.980.045 101.905.554 50.214.506Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.016.161 -23.215.662 -17.864.607 -13.682.097Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -33.022.967 -20.713.650 -21.607.524 -13.056.762Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 7.006.806 -2.502.012 3.742.917 -625.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)125.981.200 75.764.383 84.040.947 36.532.409DÖNEM KARI (ZARARI)125.981.200 75.764.383 84.040.947 36.532.409Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları125.981.200 75.764.383 84.040.947 36.532.409Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,12600000 0,75800000 0,08400000 0,03650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.213.119 -264.332 -1.420.176 40.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.016.399 -297.969 -1.775.220 64.985Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler803.280 33.637 355.044 -24.645Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri803.280 33.637 355.044 -24.645Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.213.119 -264.332 -1.420.176 40.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.768.081 75.500.051 82.620.771 36.572.749Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları122.768.081 75.500.051 82.620.771 36.572.749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056022BIST