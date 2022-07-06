***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2022 16:03
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Kurul Tarihi 05.08.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin, SPK'nun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı uygun görüşü ve T.C Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042170
BIST
17:292.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,43
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.408
En Düşük
2.370
17:2917,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2139
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:2917,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0474
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:29972,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,66
|Açılış
|: 972,49
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KONYA
|991,70
|57.434.905
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.324.054
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|82.410.630
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.220.885
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,14
|26.461.933
|% -8,70
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|37.540.895
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,41
|56.672.632
|% -4,39
|
|THYAO
|48,56
|5.033.929.314
|% 3,32
|
|EREGL
|26,66
|1.861.876.624
|% 2,22
|
|SISE
|21,26
|1.598.815.617
|% 1,24
|
|TUPRS
|246,60
|1.138.799.218
|% -3,37
|
|HEKTS
|30,56
|1.063.200.171
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,76
|808.950.113
|% -1,08
|
|TSKB
|2,03
|272.506.036
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,21
|564.613.357
|% 0,96
|
|THYAO
|48,56
|5.033.929.314
|% 3,32
|
|ODAS
|2,79
|254.328.480
|% 0,36
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1713
|17,1874
|% 1,26
|
|Euro
|17,4742
|17,5149
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,4490
|20,5515
|% 1,10
|
|Frank
|17,6740
|17,7805
|% 1,30
|
|Riyal
|4,5755
|4,5984
|% 1,54
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-8,76
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,70
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.533
|6.630
|28,00
|
|Yarım
|3.198
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|-1,57
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:44PENTA
Yüzde 6.53 oranında artışla 407.90 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 098 adet işlem
-
17:43NTHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134, 996 adet işlem
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17:41XU100
Endeks 2, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 078.00 milyon TL de
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17:41ULKER
Yüzde 4.48 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 435 adet işlem
-
17:40AKSGY
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 638, 308 adet işlem