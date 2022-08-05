***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.07.2022Genel Kurul Tarihi 05.08.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirketimizin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin, SPK'nun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı uygun görüşü ve T.C Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması.3 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27 Nisan 2022 Tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul'nda 10.000.000 TL olan ödenmiş sermayeminizin, tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde olmak üzere, esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6.Maddesi'nin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış, hazırlanan bu tadil tasarısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bugün Genel Kurulumuzda görüşülmüş ve ekte sunduğumuz tadil metni oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar05.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulumuza ait toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052406BIST