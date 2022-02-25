***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteHASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni4.Dönem Kurum Geçici Verginin OnaylanmasıMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarEkte yer alan tablo 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004412BIST