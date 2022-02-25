***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 13:37
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Dönem Kurum Geçici Verginin Onaylanması
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Ekte yer alan tablo 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004412
BIST
14:031.921
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 69,34
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.922
En Düşük
1.866
14:0314,0711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0481
|Açılış
|: 14,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:0315,7685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0770
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:03865,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 10,68
|Açılış
|: 865,98
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.632.814
|% 9,98
|
|OTTO
|34,64
|461.578
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.684.069
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,25
|56.010
|% 9,80
|
|KAPLM
|35,24
|881.384
|% -9,96
|
|AYES
|18,66
|1.109.472
|% -9,94
|
|KLGYO
|0,86
|109.068.779
|% -6,52
|
|PKENT
|406,00
|11.298.897
|% -4,38
|
|PRKAB
|32,02
|14.709.080
|% -4,36
|
|THYAO
|26,36
|4.059.716.130
|% 4,27
|
|EREGL
|30,08
|1.464.280.663
|% 3,44
|
|GARAN
|11,33
|825.167.101
|% 2,91
|
|KRDMD
|11,01
|676.015.147
|% 4,36
|
|SASA
|45,40
|656.487.679
|% 7,84
|
|EKGYO
|2,02
|357.895.654
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,60
|579.644.931
|% 1,98
|
|THYAO
|26,36
|4.059.716.130
|% 4,27
|
|KLGYO
|0,86
|109.068.779
|% -6,52
|
|HUNER
|2,75
|338.644.439
|% 3,38
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0657
|14,0711
|% 0,34
|
|Euro
|15,7265
|15,7685
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,7950
|18,8893
|% 0,44
|
|Frank
|15,1555
|15,2468
|% 0,43
|
|Riyal
|3,7441
|3,7629
|% 0,52
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|12,22
|
|Altın Gr.
|866
|866
|10,45
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|-0,33
|
Seans Raporu
14:03
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14:18RALYH
Yüzde 8.46 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 094, 470 adet işlem
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14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 64 artarak (% 3.80 ) 2, 149
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14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, THYAO
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14:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KLGYO, AKPAZ
-
14:17
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