***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









99.226.574,714. Vergiler ( - ) 9.874.092 11.874.816,85. Net Dönem Kârı 102.201.998 87.351.757,916. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 102.201.998 87.351.757,91Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 102.201.998 87.351.757,9111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 500.000* Nakit 500.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 24.500.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.450.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 74.751.99820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.062.500 1,04 2,125 212,5B Grubu 20.187.500 19,75 2,125 212,5TOPLAM 21.250.000 20,79Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuz 2020 yılı net dağıtılabilir karımız üzerinden , ödenmiş sermayemize nispetle brüt %250 , net %212,50 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919099BIST